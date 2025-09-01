La criminalidad en Montilla se reduce un 18,5% en el primer semestre del año



FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL (ARCHIVO)

Montilla ha visto reducir de manera notable la criminalidad durante el primer semestre del año, aunque algunos delitos concretos han experimentado un repunte. Según el último balance publicado por el Ministerio del Interior, que ha hecho público la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la localidad ha experimentado un descenso global del 18,5 por ciento en los delitos convencionales respecto al mismo periodo del año anterior.Sin embargo, el municipio ha experimentado un aumento en delitos como los robos con violencia o la sustracción de vehículos. De este modo, según la información aportada por la AUGC —el colectivo mayoritario en el seno de la Guardia Civil, que representa a más de 30.000 agentes de todas las escalas—, los robos con violencia e intimidación se habrían disparado en un 500 por ciento, una subida que contrasta con la tendencia general a la baja que se registra para otras tipologías delictivas.A ello se suma, igualmente, un incremento del 100 por cien en las sustracciones de vehículos. De hecho, según la AUGC, Montilla es el único de los cuatro municipios de más de 20.000 habitantes analizados por la organización donde este tipo de delito ha crecido. También las lesiones y riñas tumultuarias han experimentado un ligero repunte del 9,1 por ciento.Pese a estas cifras negativas, Montilla se mantiene como una de las localidades con mejores datos en el balance provincial, ya que otros municipios como Puente Genil o Palma del Río han protagonizado subidas mucho más acusadas. Mientras en la provincia de Córdoba la criminalidad convencional ha crecido en un 4,6 por ciento, en Montilla se ha reducido, al igual que en Priego de Córdoba, que ha registrado un descenso aún mayor, del 19,8 por ciento.Desde la AUGC han insistido hoy en que "la falta de efectivos influye directamente en la seguridad". Y es que, según el colectivo, la provincia de Córdoba arrastraría un déficit estructural con 165 vacantes sin cubrir y una pérdida del 5,8 por ciento de agentes en los tres últimos años. “Llueve sobre mojado”, advierte la asociación, recordando que, solo en el último lustro, la criminalidad ha aumentado un 39,4 por ciento en los municipios bajo competencia de la Guardia Civil en Córdoba.