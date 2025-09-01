El Ayuntamiento destina 80.000 euros a su nuevo Plan de Rehabilitación de Viviendas



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado el nuevo Plan de Rehabilitación de Viviendas, una iniciativa dotada con 80.000 euros que pretende dar respuesta a las necesidades de conservación, accesibilidad y mejora del parque edificatorio de la localidad. El anuncio se realizó durante una rueda de prensa en la que el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, junto a la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, explicaron los detalles de este programa, concebido para ofrecer soluciones útiles a una demanda cada vez más evidente entre los vecinos.El primer edil montillano subrayó la "importancia social" de este nuevo Plan de Rehabilitación de Viviendas, que cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos que conforman la Corporación municipal. “Se trata de una medida que nace del consenso político y que tiene como objetivo garantizar que nadie se quede sin poder realizar obras necesarias en su vivienda por falta de recursos”, afirmó Rafael Llamas.El alcalde insistió en que "la vivienda es un tema prioritario para el equipo de gobierno" y recordó que este tipo de políticas son cada vez más relevantes en los distintos niveles de la Administración. “Estamos en un momento clave: la vivienda es un derecho básico y, desde el Ayuntamiento de Montilla, queremos ser parte de la solución”, señaló Rafael Llamas, quien subrayó que "con este programa aportamos recursos para mejorar la vida de nuestros vecinos, en su propia casa, impulsando la habitabilidad y, en muchos casos, la accesibilidad".Por su parte, la primera teniente de alcalde y delegada de Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, desgranó las cuatro líneas de actuación que conforman el nuevo Plan de Rehabilitación de Viviendas. La primera, con una dotación de 30.000 euros, se dirigirá a comunidades de propietarios que ya dispongan de subvenciones, pero cuyas derramas sean inasumibles para algunos vecinos.Una segunda línea, con 10.000 euros, cubrirá los gastos de informes técnicos previos. La tercera, también dotada con 30.000 euros, se centrará en obras de rehabilitación y accesibilidad de mayor envergadura. Finalmente, se mantiene la línea gestionada desde el Área de Servicios Sociales, dotada con 10.000 euros, dirigida a familias con ingresos reducidos.El Ayuntamiento de Montilla ha confiado la gestión del programa a la Empresa Municipal para la Promoción del Suelo y la Vivienda (Atrium Ulia). Según explicó Lidia Bujalance, se ha buscado simplificar la tramitación para facilitar el acceso a estas ayudas.“La redacción del Plan de Rehabilitación de Viviendas ha priorizado la agilidad y la transparencia, evitando trámites burocráticos innecesarios para que las ayudas lleguen a los beneficiarios en el menor tiempo posible”, defendió la edil.Las solicitudes podrán presentarse a partir de mañana, 1 de septiembre, tanto en la sede de Atrium Ulia, ubicada en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", como en el Registro de Entrada del Ayuntamiento. También será posible realizar el trámite de manera telemática,Con esta iniciativa, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla refuerza su apuesta por un modelo de ciudad más habitable, en el que la conservación y accesibilidad de las viviendas se convierten en herramientas esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos.