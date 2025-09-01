El Cadete A del Apedem logra su primera victoria de la pretemporada

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

El combinado Cadete A del Club Deportivo Apedem conquistó su primera victoria de la pretemporada al imponerse por tres goles a dos a la Real Unión Deportiva La Carlota en el Estadio Municipal "Miguel Navarro Polonio". El conjunto montillano firmó un inicio brillante, aunque terminó sufriendo más de lo esperado en un duelo que dejó momentos de buen fútbol y, también, algún susto.El partido arrancó con intensidad. Los jugadores de José Antonio Ruz se toparon con un rival bien organizado, que apostó por una presión alta para incomodar la salida de balón auriverde. Sin embargo, la respuesta local no se hizo esperar. Apenas se habían jugado ocho minutos cuando Hugo Barbero abrió el marcador tras una gran asistencia del baenense Juan González Hita, que firmó una actuación decisiva en la medular.El gol dio alas al Apedem, que empezó a tocar con criterio y a mandar sobre el césped. Fruto de ese dominio llegó el segundo tanto en el minuto 16: una jugada llena de determinación por parte de Barbero, que culminó con un pase medido para que Israel Raigón definiera con frialdad ante el guardameta visitante. Dos zarpazos que dejaron al equipo carloteño contra las cuerdas antes del descanso.La primera parte fue un festival de confianza para los vinícolas, que se sintieron cómodos sacando el balón jugado desde atrás y controlando los tiempos. Sin embargo, la segunda mitad contó otra historia. Los cambios introducidos alteraron la dinámica y el conjunto local perdió solidez. Aparecieron imprecisiones y, con ellas, la Real Unión Deportiva La Carlota encontró el camino para empatar el encuentro.Con el marcador igualado, el duelo se volvió incierto. Pero en la recta final, cuando el empate parecía inamovible, emergió la figura de Héctor de la Haba. El jugador de Fernán Núñez firmó un derechazo espectacular desde fuera del área que se coló en la portería visitante, desatando la alegría en las gradas. Un golazo que selló el 3-2 definitivo y devolvió la sonrisa al equipo.Con este triunfo, el combinado Cadete A del Club Deportivo Apedem logra su primera victoria de la pretemporada y sigue puliendo detalles para llegar en las mejores condiciones al inicio liguero, previsto para el 14 de septiembre frente al Club Deportivo Figueroa. Antes, los montillanos afrontarán su próximo test el domingo 7 de septiembre ante el Castro del Río, esta vez a domicilio.