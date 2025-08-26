Una ruta hasta la Fuente de El Arquita clausurará el programa 'Senderismo de Verano'



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Ladelclausurará este jueves el programacon unaque llevará a los participantes hasta la, un enclave histórico situado en la, a la izquierda del camino de Montemayor. La actividad, que comenzará a lasdesde, pondrá el broche final a una edición que se ha consolidado comoen la ciudad.La iniciativacon el objetivo dedurante los meses estivales. A lo largo deen los jueves de julio y agosto, decenas de senderistas han recorridocomo la, elo diferentes fuentes históricas del municipio. “Hemos vuelto a apostar por una fórmula que ha demostrado teneren años anteriores, y que suele contar con”, explicó el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad,El edil detalló que esta edición ha incorporado. “Este año, además de, incrementamos lashasta 35 participantes”, afirmó. Para garantizar una, el Ayuntamiento ha limitado a dos el número máximo de inscripciones por persona. “Estas actividades nos ayudan a, activo y de calidad, donde el patrimonio natural y cultural van de la mano”, concluyó Lapsley.Lavuelve a estar a cargo de, que ha diseñado itinerarios accesibles para todo tipo de público, desde rutas suaves hasta otras más exigentes, como la subida al Cerro Macho. “Hemos diseñado itinerarios que parten desde diferentes barrios para. Montilla tiene uny estas rutas permiten descubrirlo de noche, de forma saludable y en contacto con la naturaleza”, señaló, responsable técnico de la actividad.La última ruta conducirá a los participantes hasta la Fuente de El Arquita, unque se encuentra aproximadamente a un kilómetro y medio del casco urbano, tras la, en pleno Camino de Montemayor, un enclave muy vinculado al patrón de la ciudad,Se trata de unaelaborada mayoritariamente en piedra, que en su parte frontal luce ladrillo. Las intervenciones de restauración le han dado una, al integrarla en un, con rampa y escalerilla para el acceso.Sobre el muro que custodia la fuente se sitúa un, pintado en tonos naranjas y blancos. El agua brota de un orificio circular en el lateral orientado al noroeste,, que discurre por formaciones de rocas detríticas.Aunquey se agota con frecuencia, históricamente se ha destinado aly al. Hoy su acceso es más complicado y el uso público actual, muy limitado, en parte por elque lo rodea.Este espacio, que pertenece a lay a la, no forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, aunque mantiene un. A pesar de su restauración, la fuente no escapa a las amenazas habituales en entornos rurales, como la contaminación por fitosanitarios o lapor derivaciones.