Una ruta hasta la Fuente de El Arquita clausurará el programa 'Senderismo de Verano'

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Montilla clausurará este jueves el programa Senderismo de Verano con una ruta nocturna que llevará a los participantes hasta la Fuente de El Arquita, un enclave histórico situado en la Huerta del Duque, a la izquierda del camino de Montemayor. La actividad, que comenzará a las 20:30 de la tarde desde El Parador, pondrá el broche final a una edición que se ha consolidado como una de las propuestas más esperadas del verano en la ciudad.
La iniciativa arrancó el pasado 3 de julio con el objetivo de fomentar el turismo activo, sostenible y de cercanía durante los meses estivales. A lo largo de siete salidas programadas en los jueves de julio y agosto, decenas de senderistas han recorrido parajes emblemáticos como la Laguna de Jarata, el Cerro Macho o diferentes fuentes históricas del municipio. “Hemos vuelto a apostar por una fórmula que ha demostrado tener muy buena acogida en años anteriores, y que suele contar con más demanda que plazas disponibles”, explicó el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley.
El edil detalló que esta edición ha incorporado mejoras significativas. “Este año, además de ampliar el número de rutas, incrementamos las plazas por salida hasta 35 participantes”, afirmó. Para garantizar una participación más equitativa, el Ayuntamiento ha limitado a dos el número máximo de inscripciones por persona. “Estas actividades nos ayudan a seguir posicionando Montilla como un destino de turismo sostenible, activo y de calidad, donde el patrimonio natural y cultural van de la mano”, concluyó Lapsley.
La organización técnica vuelve a estar a cargo de MundaEventos, que ha diseñado itinerarios accesibles para todo tipo de público, desde rutas suaves hasta otras más exigentes, como la subida al Cerro Macho. “Hemos diseñado itinerarios que parten desde diferentes barrios para dar visibilidad a todo el entorno. Montilla tiene un gran potencial en turismo activo y estas rutas permiten descubrirlo de noche, de forma saludable y en contacto con la naturaleza”, señaló Miguel Ángel Feria, responsable técnico de la actividad.
La última ruta conducirá a los participantes hasta la Fuente de El Arquita, un manantial cargado de historia que se encuentra aproximadamente a un kilómetro y medio del casco urbano, tras la Huerta de Huelma, en pleno Camino de Montemayor, un enclave muy vinculado al patrón de la ciudad, san Francisco Solano.
Se trata de una alcubilla con una pileta rectangular elaborada mayoritariamente en piedra, que en su parte frontal luce ladrillo. Las intervenciones de restauración le han dado una apariencia singular, al integrarla en un muro de contención de calcarenita, con rampa y escalerilla para el acceso.
Sobre el muro que custodia la fuente se sitúa un azulejo decorativo con el nombre del venero, pintado en tonos naranjas y blancos. El agua brota de un orificio circular en el lateral orientado al noroeste, procedente del acuífero Puente Genil-La Rambla-Montilla, que discurre por formaciones de rocas detríticas.
Aunque su caudal es muy bajo y se agota con frecuencia, históricamente se ha destinado al abastecimiento urbano y al riego agrícola. Hoy su acceso es más complicado y el uso público actual, muy limitado, en parte por el muro de protección que lo rodea.
Este espacio, que pertenece a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y a la subcuenca del Guadajoz, no forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, aunque mantiene un notable interés etnográfico. A pesar de su restauración, la fuente no escapa a las amenazas habituales en entornos rurales, como la contaminación por fitosanitarios o la reducción del caudal por derivaciones.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA