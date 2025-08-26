El Club Deportivo Apedem mide fuerzas en dos amistosos

El Juvenil cae en Fernán Núñez

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

El conjunto Cadete del Club Deportivo Apedem, que milita en Segunda Andaluza, disputó su primer partido de preparación en las Instalaciones Deportivas Municipales (IDM) de Fátima, en la capital cordobesa, frente al Club Deportivo Apademar, en un choque que terminó con un vibrante 4-3 favorable al equipo local.Los pupilos de José Antonio Ruz León arrancaron con fuerza y personalidad, adelantándose en el marcador en el minuto 12 gracias a Erik Cuesta, que aprovechó una ocasión clara para firmar el 0-1. Bien plantado sobre el césped y con la posesión como aliada, el cuadro montillano siguió dominando y amplió su ventaja tras un saque de esquina que David Cañete, recién incorporado y con hambre de gol, remató de cabeza para poner el 0-2.Sin embargo, el duelo dio un giro en el tramo final del primer tiempo. Apademar, empujado por su público, apretó las líneas y logró empatar antes de llegar al descanso, dejando todo abierto para la segunda parte. Tras la reanudación, el guion se complicó para los vinícolas.La superioridad física de los locales comenzó a notarse y el marcador se inclinó a favor del equipo cordobés, que remontó con contundencia. Aun así, el Club Deportivo Apedem no se rindió. En el minuto 60, Erik firmó su doblete con un tanto que devolvió la igualdad (3-3) después de una gran jugada por banda de Héctor de la Haba, desbordando con velocidad y precisión.Cuando parecía que el empate podía ser el resultado definitivo, llegó el golpe que desequilibró el choque. En el minuto 86, Apademar aprovechó un saque de esquina para marcar el cuarto y definitivo gol. El delantero local, libre de marca, envió el balón al fondo de la red, dejando sin respuesta al bloque montillano.El amistoso sirvió como primer examen para el cuadro Cadete del Club Deportivo Apedem, que ahora deberá pulir errores y ajustar detalles antes de afrontar su próximo compromiso: este sábado, a las 21:00 de la noche, frente al R.U.D. La Carlota, en el Estadio Municipal de Montilla.El equipo Juvenil del Club Deportivo Apedem, dirigido por Alfonso Mantero, disputó un exigente amistoso frente al conjunto Sénior del Club Deportivo Stadium de Fernán Núñez, que se saldó con un 4-1 para los locales. El encuentro comenzó equilibrado y con ritmo, hasta el punto de que ambos equipos llegaron al descanso con empate a uno en el marcador.Sin embargo, en la segunda mitad, dos errores puntuales de los montillanos inclinaron la balanza a favor del equipo anfitrión, que no desaprovechó sus ocasiones para ampliar distancias y sellar la victoria. A pesar del resultado, el técnico valoró el esfuerzo y la actitud de su plantilla, que continúa trabajando para llegar en las mejores condiciones al inicio de la competición.