Soncalson llevará la magia de los boleros al Real Jardín Botánico de Córdoba

El trío musical montillano Soncalson ofrecerá este próximo miércoles, 27 de agosto, a partir de las 22:00 de la noche, una velada cargada de emociones en el Real Jardín Botánico de Córdoba con el espectáculo. La cita, incluida en el ciclo cultural, promete sumergir al público en un recorrido sonoro por los boleros más icónicos, esos que han atravesado generaciones y continúan despertando sentimientos.El concierto se celebrará en uno de los entornos más singulares de la capital cordobesa, un espacio que cada verano se convierte en escenario para la música y la cultura. En esta ocasión, el Real Jardín Botánico apostará por el romanticismo y la nostalgia de los boleros, un género que nunca pasa de moda y que evoca historias de amor, recuerdos y encuentros.Formado por Rafael Ramírez Mármol, Antonio Bellido Barranco y Raúl Gómez Gómez, el grupo Soncalson ha logrado consolidarse como un referente de este estilo musical en la provincia. Su propuesta no se limita a la interpretación fiel de los clásicos, sino que incorpora sonidos y ritmos propios de América Latina.Así, junto a los boleros de siempre, el público podrá disfrutar de guiños al folclore argentino, peruano, mexicano, venezolano, colombiano o uruguayo, gracias al uso de instrumentos tan característicos como el cuatro, el charango, el tiple o el tres cubano.La complicidad entre los tres músicos será, sin duda, uno de los grandes atractivos de la noche. No en vano, esa conexión que mantienen sobre el escenario es fruto de años compartiendo la pasión por la música. Cada acorde, cada nota, está impregnada de una energía que traspasa la barrera entre artistas y público, logrando que cada actuación se convierta en una experiencia cercana y cálida.El espectáculo comenzará a las 22:00 horas y está incluido en el precio de la entrada al jardín, que será de 3,00 euros para adultos, mientras que niños, estudiantes y jubilados abonarán 1,50 euros. Los menores de 5 años podrán acceder de forma gratuita. Eso sí, el aforo será limitado, por lo que se recomienda llegar con antelación para no perder la oportunidad de vivir esta noche especial bajo las estrellas.Por otro lado, esta propuesta forma parte de la programación estival del Real Jardín Botánico, que durante los meses de julio y agosto ha apostado por llenar las noches cordobesas de cultura. Cada martes se han ofrecido espectáculos infantiles, mientras que los miércoles han estado dedicados a los conciertos, creando así un espacio donde la naturaleza y el arte conviven en perfecta armonía. Con, el verano en Córdoba se despedirá al ritmo de las guitarras y las voces de Soncalson, en una cita que promete quedarse en la memoria de quienes buscan algo más que música.