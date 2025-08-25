No fue suficiente

Atlético Palma del Río 0 -- 1 Montilla Club de Fútbol

Atlético Palma del Río: Germán, Farfán, Rafa, Nacho, Abraham, Fran (Marcos, m. 72), Mateo, Arjona (Sergio León, m. 54), Denis (Juanan, m. 80), Pablo Cebrián (Fran Cano, m. 61) y Manuel (Manu, m. 56).

Montilla Club de Fútbol: Molero, Carraña, Fran González, Soto, Antonio Pino, Moslero, Pedrito (Tiago, m. 54), Carraña II (Amara, m. 67), Gorka (Abraham, m. 87), Tena y Bermejo (Sergio, m. 54).

Goles: 0-1 Antonio Pino de penalti (m. 63).

Árbitro: Alberto Fernández Pistón (Córdoba). Amonestó por los locales a Denis, Mateo y Nacho. Por parte visitante amonestó a Alfonso Carraña y José Carraña.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Andalucía, disputado en el Estadio Municipal "Sergio León" de Palma del Río, ante unos 350 espectadores.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

Triunfo por la mínima del Montilla Club de Fútbol en Palma del Río que no sirvió para conseguir el pase a las semifinales de la Copa Andalucía. Los hombres de Isaac de la Cuesta, en un, consiguieron imponerse por cero tantos a uno ante un buen Atlético Palma del Río.A pesar de las ocasiones cosechadas, el conjunto vinícola no obtuvo la suficiente claridad en los metros finales. La nota positiva del encuentro fue la seguridad defensiva. No en vano, los montillanos consiguieron dejar la portería a cero por segunda vez en tres partidos disputados hasta la fecha.Los primeros compases fueron de alternancia en la posesión del esférico, no mostrándose un claro dominador. Bermejo, con un disparo sin demasiada fortuna, estrenó el casillero de oportunidades para los montillanos. Respondió el conjunto local, realizando un lanzamiento centrado a las manos de Molero.Sendas ocasiones fueron lo más destacado de un primer acto poco atractivo para los espectadores que se dieron cita en el Estadio Municipal "Sergio León" de Palma del Río, con demasiada lucha en la medular y escaso acierto en la faceta ofensiva. De este modo, se llegó al descanso con el marcador inicial.Tras el paso por vestuarios, la dinámica cambió por completo. Un Montilla lanzado comenzó a dominar el esférico, creando las mejores oportunidad del encuentro con protagonistas como Moslero, Pedro Crespín o Sergio, que favorecieron a que el conjunto vinícola comenzara a merodear el área rival con más claridad. Eran los mejores minutos de los de Isaac Cuesta.Fruto de ello, en el minuto 60, una jugada en el área local fue señalada por el colegiado del encuentro con la pena máxima. Antonio Pino sería el encargado de materializar el tanto vinícola, que pondría el 0-1 en el electrónico. Minutos más tarde, una acción del conjunto local sería señalada como pena máxima a favor del Palma del Río y Sergio León sería el encargado del lanzamiento, marchándose por encima de la meta defendida por Molero.Con esta oportunidad murió la contienda, dejando un sabor agridulce entre los montillanos, teniendo en cuenta las ocasiones desperdiciadas. La próxima cita oficial para el equipo amarillo será la primera jornada de División de Honor, ante el Inter Sevilla, que se disputará en la capital hispalense.