El Ayuntamiento concederá diez becas para la Escuela de Teatro de "Montilla a Escena"

El Ayuntamiento de Montilla ha convocado diez ayudas para cubrir las cuotas mensuales de la Escuela de Teatro de la Asociación "Montilla a Escena" durante el curso 2025/2026, con el objetivo de facilitar el acceso a esta formación a personas en situación de vulnerabilidad social o económica. La medida permitirá que cinco de esas plazas estén totalmente exentas del pago y que otras cinco cuenten con una bonificación del 50 por ciento.La convocatoria, fruto de la colaboración entre el Consistorio y la asociación cultural, pretende que el teatro se convierta en una herramienta de integración y crecimiento personal también para aquellas familias con menos recursos. No en vano, desde el Área que dirige Soledad Raya se viene defendiendo que la cultura "es un derecho al que todas las personas deben poder acceder en igualdad de condiciones".Para optar a estas ayudas, los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, estar empadronados en Montilla con una antigüedad mínima de tres meses, así como haber solicitado la matrícula en la Escuela de Teatro para el curso 2025-2026.En los casos en que el periodo de inscripción aún no esté abierto, la concesión quedará condicionada a la formalización de la matrícula. Además, la unidad de convivencia no podrá superar una renta per cápita anual de 4.500 euros, aunque la Comisión de Adjudicación se reserva la posibilidad de ampliar ese límite si quedaran ayudas sin cubrir.El proceso de solicitud que ha detallado el Ayuntamiento de Montilla exige la presentación de diversa documentación, como el DNI del solicitante, el Libro de Familia, el certificado de empadronamiento y una declaración responsable de ingresos correspondiente al año 2024.También se contempla la aportación de documentos adicionales cuando se acredite una reducción de ingresos posterior, como certificados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) o del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).La valoración correrá a cargo de un grupo de trabajo integrado por representantes de la asociación, técnicos de Cultura y de Servicios Sociales, además de un trabajador municipal que actuará como secretario sin voto. En esta fase, se priorizarán las situaciones de mayor desventaja social, económica o sanitaria, para lo cual se tendrá en cuenta el informe emitido por los Servicios Sociales Municipales. Cuando el dictamen sea favorable, se concederá de forma automática una exención del 100 por cien siempre que haya disponibilidad en el número de ayudas.Por otro lado, también se valorará la trayectoria de los alumnos que ya hayan estado matriculados en cursos anteriores, con el fin de garantizar un aprovechamiento real de la actividad. En los casos en que, tras aplicar todos estos criterios, queden plazas disponibles, se priorizarán aquellas solicitudes con mayores dificultades laborales y económicas.La adjudicación final corresponderá a la Comisión de Adjudicación, presidida por la concejala de Cultura, Soledad Raya, y formada por representantes de los distintos grupos políticos municipales, de la asociación cultural y por técnicos de Cultura y Servicios Sociales. Este órgano podrá modificar la propuesta elevada por el Grupo de Trabajo en caso de que lo considere oportuno.El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 1 de octubre, a las 14:00 horas. No obstante, si para esa fecha no se hubieran cubierto todas las ayudas, el plazo permanecerá abierto hasta el final del curso, permitiendo que se incorporen nuevos beneficiarios sin necesidad de convocar de nuevo a la comisión, siempre que se acrediten los requisitos exigidos o se disponga de un informe favorable de los Servicios Sociales.Con esta iniciativa, Montilla refuerza su apuesta por acercar la cultura a todos los sectores de la sociedad, derribando barreras económicas que, en ocasiones, impiden a los jóvenes y adultos descubrir el mundo del teatro. Una manera, en definitiva, de garantizar que la interpretación, el juego escénico y el trabajo colectivo estén al alcance de cualquiera, más allá de la renta familiar.