La Poza de Tintín protagoniza mañana la nueva ruta de 'Senderismo de Verano'

Montilla acogerá, una de lasdel programa: un recorrido nocturno hasta la Poza de Tintín, uno de losdel término municipal de Montilla. Con salida a las 20.30 de la tarde desde el, la iniciativa, impulsada por ladel, ha vuelto a despertar gran interés, como ya ha ocurrido con las rutas anteriores.El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad,, señaló que el programa“vuelve a apostar por una fórmula que ha demostrado tener, y que suele contar con”.Conscientes de este éxito, desde el Consistorio montillano han decidido no solo mantener la actividad, sino ampliarla. En esta edición se han programado, distribuidas entre los jueves de julio y agosto, y con una capacidad de“Este año, además de ampliar el número de rutas, incrementamos las plazas por salida hasta 35 participantes”, explicó Lapsley, quien también destacó una de las: la limitación inicial de inscripción a. Con esta medida, dijo el edil, se busca “”, evitando que algunos participantes repitan en exceso, dejando así hueco para queLa propuesta va más allá de un simple. Cada ruta explora enclaves naturales y patrimoniales del entorno de Montilla, como la, elo distintas fuentes históricas. La de mañana conducirá a los participantes hasta la, situada en el Camino de Tintín, a unosdel casco urbano.El paraje se reconoce por una, de la quey que se recoge en una alcubilla. El agua fluye hacia el exterior sin necesidad de bombeo. Una pared de ladrillo con una pequeña ventana permite acceder al manantial, protegido porque, al mismo tiempo, amenaza con su peso la estabilidad de la construcción.El nombre del lugar, un sonido que todavía se percibe en el silencio de la noche. Pero la Poza de Tintín guarda también un, recogido por el cronista y escritor montillano(1829-1906), fundador de los periódicos, además de director de, que se editaba en Valencia.En su obra, Dámaso Delgado situó en este rincón situado muy cerca de la actualdeunaque se remontaría al siglo XVI: la de, descrita como “”, que vengó la muerte de su marido en un duelo con un baño de sangre.Según la narración del propio Dámaso Delgado, todo comenzó el, con un enfrentamiento político entrey el licenciado, que terminó con este último muerto. Su viuda,, enloquecida, esperó pacientemente el momento de la venganza y, en mayo de 1591, logró asesinar a don Alonso y a su hijaNunca se probó su culpabilidad, perodonde, según la tradición,: perros decapitados, desapariciones de niños y lajunto a la poza, tamizando higos con un cedazo monstruoso.Laculmina en mayo de 1621, cuando el cadáver de doña Juana fue llevado de madrugada al convento de San Lorenzo, ya “arrepentida y penitente”. Desde entonces, se dice que losposeen la virtud de “aplacar las diferencias y rencores entre padres e hijos”.Quienes participen mañana en la ruta podrán, además de disfrutar de un, sumergirse en, ofreciendo una