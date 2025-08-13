La Poza de Tintín protagoniza mañana la nueva ruta de 'Senderismo de Verano'

Montilla acogerá mañana jueves, 14 de agosto, una de las rutas más esperadas del programa Senderismo de Verano: un recorrido nocturno hasta la Poza de Tintín, uno de los enclaves más singulares del término municipal de Montilla. Con salida a las 20.30 de la tarde desde el Castillo de El Gran Capitán, la iniciativa, impulsada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Montilla, ha vuelto a despertar gran interés, como ya ha ocurrido con las rutas anteriores.
El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, señaló que el programa Senderismo de Verano “vuelve a apostar por una fórmula que ha demostrado tener muy buena acogida en años anteriores, y que suele contar con más demanda que plazas disponibles”.
Conscientes de este éxito, desde el Consistorio montillano han decidido no solo mantener la actividad, sino ampliarla. En esta edición se han programado siete rutas en total, distribuidas entre los jueves de julio y agosto, y con una capacidad de hasta 35 personas por salida.
“Este año, además de ampliar el número de rutas, incrementamos las plazas por salida hasta 35 participantes”, explicó Lapsley, quien también destacó una de las principales novedades: la limitación inicial de inscripción a dos rutas por persona. Con esta medida, dijo el edil, se busca “asegurar una participación más diversa y equitativa”, evitando que algunos participantes repitan en exceso, dejando así hueco para que más personas puedan disfrutar de la experiencia.
La propuesta va más allá de un simple paseo al aire libre. Cada ruta explora enclaves naturales y patrimoniales del entorno de Montilla, como la Laguna de Jarata, el Cerro Macho o distintas fuentes históricas. La de mañana conducirá a los participantes hasta la Poza de Tintín, situada en el Camino de Tintín, a unos 2,5 kilómetros al norte del casco urbano.
El paraje se reconoce por una grieta abierta en la roca, de la que brota agua por surgencia natural y que se recoge en una alcubilla. El agua fluye hacia el exterior sin necesidad de bombeo. Una pared de ladrillo con una pequeña ventana permite acceder al manantial, protegido por la sombra de una gran higuera que, al mismo tiempo, amenaza con su peso la estabilidad de la construcción.
El nombre del lugar procede del tintineo del agua al caer, un sonido que todavía se percibe en el silencio de la noche. Pero la Poza de Tintín guarda también un relato envuelto en misterio y leyenda, recogido por el cronista y escritor montillano Dámaso Delgado (1829-1906), fundador de los periódicos La República Federal y Lucas Gómez, además de director de El Museo Literario, que se editaba en Valencia.
En su obra Tradiciones montillanas, Dámaso Delgado situó en este rincón situado muy cerca de la actual Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Aguas de Montilla una historia de horror que se remontaría al siglo XVI: la de la vieja de Tintín, descrita como “verde y jeñosa”, que vengó la muerte de su marido en un duelo con un baño de sangre.
Según la narración del propio Dámaso Delgado, todo comenzó el 31 de julio de 1589, con un enfrentamiento político entre don Alonso Vargas y el licenciado don Pedro de Figueroa, que terminó con este último muerto. Su viuda, doña Juana Páez de Liébana, enloquecida, esperó pacientemente el momento de la venganza y, en mayo de 1591, logró asesinar a don Alonso y a su hija Teresa.
Nunca se probó su culpabilidad, pero la mujer desapareció entre los espesos bosques de Tintín donde, según la tradición, siguieron ocurriendo hechos extraños: perros decapitados, desapariciones de niños y la visión ocasional de una anciana desaliñada junto a la poza, tamizando higos con un cedazo monstruoso.
La leyenda culmina en mayo de 1621, cuando el cadáver de doña Juana fue llevado de madrugada al convento de San Lorenzo, ya “arrepentida y penitente”. Desde entonces, se dice que los higos de Tintín poseen la virtud de “aplacar las diferencias y rencores entre padres e hijos”.
Quienes participen mañana en la ruta podrán, además de disfrutar de un agradable sendero nocturno, sumergirse en un enclave donde la naturaleza, la historia y la tradición oral se entrelazan, ofreciendo una experiencia que combina deporte, cultura y leyenda.
El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, señaló que el programa Senderismo de Verano “vuelve a apostar por una fórmula que ha demostrado tener muy buena acogida en años anteriores, y que suele contar con más demanda que plazas disponibles”.
Conscientes de este éxito, desde el Consistorio montillano han decidido no solo mantener la actividad, sino ampliarla. En esta edición se han programado siete rutas en total, distribuidas entre los jueves de julio y agosto, y con una capacidad de hasta 35 personas por salida.
“Este año, además de ampliar el número de rutas, incrementamos las plazas por salida hasta 35 participantes”, explicó Lapsley, quien también destacó una de las principales novedades: la limitación inicial de inscripción a dos rutas por persona. Con esta medida, dijo el edil, se busca “asegurar una participación más diversa y equitativa”, evitando que algunos participantes repitan en exceso, dejando así hueco para que más personas puedan disfrutar de la experiencia.
La propuesta va más allá de un simple paseo al aire libre. Cada ruta explora enclaves naturales y patrimoniales del entorno de Montilla, como la Laguna de Jarata, el Cerro Macho o distintas fuentes históricas. La de mañana conducirá a los participantes hasta la Poza de Tintín, situada en el Camino de Tintín, a unos 2,5 kilómetros al norte del casco urbano.
El paraje se reconoce por una grieta abierta en la roca, de la que brota agua por surgencia natural y que se recoge en una alcubilla. El agua fluye hacia el exterior sin necesidad de bombeo. Una pared de ladrillo con una pequeña ventana permite acceder al manantial, protegido por la sombra de una gran higuera que, al mismo tiempo, amenaza con su peso la estabilidad de la construcción.
El nombre del lugar procede del tintineo del agua al caer, un sonido que todavía se percibe en el silencio de la noche. Pero la Poza de Tintín guarda también un relato envuelto en misterio y leyenda, recogido por el cronista y escritor montillano Dámaso Delgado (1829-1906), fundador de los periódicos La República Federal y Lucas Gómez, además de director de El Museo Literario, que se editaba en Valencia.
En su obra Tradiciones montillanas, Dámaso Delgado situó en este rincón situado muy cerca de la actual Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Aguas de Montilla una historia de horror que se remontaría al siglo XVI: la de la vieja de Tintín, descrita como “verde y jeñosa”, que vengó la muerte de su marido en un duelo con un baño de sangre.
Según la narración del propio Dámaso Delgado, todo comenzó el 31 de julio de 1589, con un enfrentamiento político entre don Alonso Vargas y el licenciado don Pedro de Figueroa, que terminó con este último muerto. Su viuda, doña Juana Páez de Liébana, enloquecida, esperó pacientemente el momento de la venganza y, en mayo de 1591, logró asesinar a don Alonso y a su hija Teresa.
Nunca se probó su culpabilidad, pero la mujer desapareció entre los espesos bosques de Tintín donde, según la tradición, siguieron ocurriendo hechos extraños: perros decapitados, desapariciones de niños y la visión ocasional de una anciana desaliñada junto a la poza, tamizando higos con un cedazo monstruoso.
La leyenda culmina en mayo de 1621, cuando el cadáver de doña Juana fue llevado de madrugada al convento de San Lorenzo, ya “arrepentida y penitente”. Desde entonces, se dice que los higos de Tintín poseen la virtud de “aplacar las diferencias y rencores entre padres e hijos”.
Quienes participen mañana en la ruta podrán, además de disfrutar de un agradable sendero nocturno, sumergirse en un enclave donde la naturaleza, la historia y la tradición oral se entrelazan, ofreciendo una experiencia que combina deporte, cultura y leyenda.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA