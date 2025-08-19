La colaboración ciudadana frustra un intento de robo en la calle Virgen de las Viñas

La Guardia Civil ha detenido en Montilla a una persona como presunta autora de un delito de robo en grado de tentativa en una vivienda de la calle Virgen de las Viñas, una vía que conecta la Ronda del Canillo con la confluencia de las avenidas de Antonio y Miguel Navarro, Constitución y María Auxiliadora, en la barriada de El Gran Capitán.Los hechos se desencadenaron después de que la Benemérita recibiera un aviso ciudadano que alertaba de que un individuo había sido visto escalando la fachada de un inmueble de dos plantas en esta transitada vía de la localidad. Ante esta información, los agentes se desplazaron de inmediato al lugar indicado y, tras comprobar la veracidad de la denuncia, iniciaron las gestiones oportunas para esclarecer el suceso e identificar al supuesto autor.La intervención no resultó sencilla, ya que los propietarios de la vivienda se encontraban ausentes y los guardias civiles se vieron obligados a escalar la fachada para poder acceder al interior del inmueble. Una vez en la terraza, los efectivos localizaron al sospechoso en la terraza contigua, donde trataba de ocultarse después de haber intentado huir de la presencia policial.Gracias a la rápida actuación del Instituto Armado, que contó con el apoyo de la Policía Local de Montilla, el individuo fue detenido antes de que pudiera sustraer objeto alguno del interior de la vivienda. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, confirmando así el cierre de la intervención que, en buena parte, se logró gracias a la colaboración vecinal y a la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que desarrollan su labor en Montilla.