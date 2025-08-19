Goleada del Club Deportivo Apedem en su visita a Montalbán

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

El Club Deportivo Apedem Montilla firmó este pasado domingo una contundente victoria por dos tantos a seis frente al Club Deportivo Montalbeño en el Estadio Nuevo Calvario de Montalbán de Córdoba, en el que era su segundo test de pretemporada.El conjunto Juvenil, dirigido por Alfonso Mantero, encaró este encuentro después de haber medido fuerzas frente al Cadete de División de Honor del Córdoba Club de Fútbol. Y lo hizo mostrando una primera parte muy seria, con el control absoluto de la posesión del esférico y una colocación en el campo que le permitió imponer su ritmo en todo momento.De este modo, con paciencia y precisión, los jugadores del Apedem fueron abriendo espacios en el terreno de juego y encontrando la recompensa a su dominio del encuentro con una buena tanda de goles que pronto inclinaron la balanza a su favor.Ya en la segunda mitad, el duelo perdió algo de brillo. Las pérdidas de balón se hicieron más frecuentes en ambos bandos y el juego se volvió más impreciso, lo que frenó la fluidez que había caracterizado los primeros 45 minutos. Aun así, el cuadro montillano supo mantener la renta obtenida y cerrar un resultado amplio que refuerza sus sensaciones en esta fase de preparación.Con este triunfo, el combinado Juvenil del Club Deportivo Apedem suma su segunda victoria en dos partidos disputados hasta ahora y continúa dando pasos firmes en su puesta a punto de cara al inicio de temporada. El buen trabajo mostrado en la vecina localidad de Montalbán deja motivos más que suficientes para el optimismo dentro de un grupo que parece decidido a encarar el nuevo curso con la máxima ambición y confianza.