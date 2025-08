IU rechaza que el nuevo camión del Ayuntamiento se financie con fondos para el arreglo de calles

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla quiso justificar ayer su rechazo a la decisión del equipo de gobierno de utilizar fondos comprometidos para el arreglo de calles en la compra urgente de un camión para el mantenimiento de vías urbanas y caminos rurales, valorado en 177.500 euros.El pasado miércoles, el Pleno del Ayuntamiento tumbó una propuesta del equipo de gobierno que pretendía destinar 177.500 euros a la adquisición de un nuevo camión para el mantenimiento de vías urbanas y caminos rurales, tras el accidente sufrido por el anterior vehículo, que fue declarado "siniestro total".La teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez, argumentó que la modificación presupuestaria que planteaba el equipo de gobierno era "urgente" y, técnicamente, la única viable, ya que “el presupuesto está muy ajustado y llevamos ejecutado ya un 45 por ciento del mismo”.La votación terminó con 11 votos en contra —ocho del Partido Popular (PP) y tres de IU—, frente a los nueve del Grupo Socialista, que se encontraba en minoría en la sesión debido a la ausencia del alcalde, Rafael Llamas. Sea como fuere, según María Luisa Rodas, portavoz del grupo municipal de IU, “en el caso de estar completo el Pleno, con los 21 concejales y concejalas presentes, el posicionamiento de voto de IU hubiese sido el mismo”.Para IU, la discrepancia no radica en la necesidad del vehículo, sino en la fuente de financiación para adquirirlo. “No nos negaremos en ningún momento a la adquisición de un vehículo que sirve para mejorar el trabajo y la seguridad de nuestra plantilla, pero sí insistimos en que el dinero proceda de otra partida presupuestaria y no detrayéndolo de una que ya viene bastante justita”, defendió la edil montillana.A juicio de la portavoz de IU, la clave del posicionamiento de su grupo está en el acuerdo presupuestario alcanzado con el equipo de gobierno a comienzos de año. En ese sentido, Rodas recordó que “en la negociación de los presupuestos municipales se arrancó el acuerdo para incluir una partida presupuestaria de 350.000 euros para reposición y arreglo de vías públicas y caminos”. Y aunque IU pidió una partida exclusiva y un plan integral para propiciar el arreglo de calles, finalmente su propuesta se unificó con la del Partido Popular (PP).Y ese mismo desacuerdo volvió a escena en el último pleno. “La partida que se pretende tocar fue fruto de una negociación seria. No se puede decir que se va a aumentar y, un mes después, quitarla para otra cosa”, manifestó Rodas que, como ejemplo, citó el caso de la calle San José, que desde hace añosDesde el Partido Popular, su portavoz, María José Tejada, compartió esa visión. “Lo que hoy es una necesidad, si no se acomete, se convierte en una urgencia. Pero el dinero para comprar el camión no puede salir de una partida destinada a arreglar calles, que es una demanda ciudadana clara”, expresó la edil popular, quien planteó la posibilidad de buscar otras fórmulas de financiación “sin perjudicar partidas comprometidas”.Pese a la contundencia del rechazo que se manifestó durante el pleno, María Luisa Rodas subrayó ayer que IU mantiene la mano tendida al equipo de gobierno “para buscar una solución”. En ese sentido, la portavoz insistió en que en IU están dispuestos a revisar el presupuesto “partida a partida para ver de dónde sacar el dinero”, si bien reconoció que “este tipo de decisiones deterioran la confianza en futuros acuerdos presupuestarios”.La teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, defendió que el objetivo de la propuesta que planteó el equipo de gobierno y que, finalmente, rechazó la oposición no era “renunciar al arreglo de calles, sino reajustar temporalmente los recursos”.En ese sentido, la responsable municipal de Infraestructuras advirtió que sin el nuevo camión no se pueden continuar los trabajos. “Entendemos las críticas, pero ante una urgencia sobrevenida como esta, priorizar el funcionamiento del servicio nos parece una decisión responsable”, sostuvo.En similares términos se manifestó la teniente de alcalde de Hacienda, quien puso de manifiesto que el equipo de gobierno "deja la puerta abierta" a una futura negociación. “Si aún consideran que esta propuesta no es viable, lo entendemos. Pero seguimos necesitando una solución urgente para mantener el servicio”, manifestó Antonia Ramírez.