El paro en Montilla cae a mínimos históricos

Montilla ha cerrado el mes de julio con la cifra de paro registrado más baja en los últimos 18 años, cuando en julio de 2007 se contabilizaron 1.317 personas desempleadas. Según los datos publicados ayer por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el municipio registra en la actualidad un total de 1.321 personas paradas, lo que supone una leve bajada respecto al mes anterior, cuando se registraron 1.337 desempleados.Este descenso, aunque moderado, consolida la tendencia positiva del mercado laboral en la localidad. En el último mes, el número de parados ha disminuido en 16 personas, una bajada del 1,2 por ciento respecto a junio. El análisis por sexos revela que el desempleo sigue afectando más a las mujeres, con 881 mujeres desempleadas frente a 440 hombres, lo que representa un 66,68 por ciento del total en el caso de las mujeres, frente al 33,32 por ciento correspondiente a los hombres.En cuanto al número de personas demandantes de empleo, que incluye a quienes asisten a cursos de formación o perciben el subsidio agrario, julio cerró con 2.892 personas inscritas, 43 más que en junio (2.849). Este ligero repunte se refleja tanto en hombres (971 frente a 925 en junio) como en mujeres (1.921 frente a 1.924), manteniéndose la proporción femenina en torno al 66,44 por ciento del total, frente al 33,56 por ciento masculino.La comparativa interanual muestra una importante mejoría en el mercado laboral montillano. En julio de 2024, el municipio registraba 1.456 personas paradas, frente a las 1.321 de julio de 2025, lo que supone una reducción de 135 personas en un año. En términos porcentuales, el paro ha descendido un 9,27 por ciento interanual, consolidando así una tendencia de mejora sostenida en los últimos doce meses.A nivel provincial, los datos también son positivos. El paro en Córdoba bajó en 578 personas respecto al mes de junio, lo que representa un descenso del 1,10 por ciento. En términos interanuales, la provincia cuenta con 4.638 personas desempleadas menos que en julio de 2024, una bajada del 8,20 por ciento.No obstante, persisten aspectos estructurales que continúan lastrando el empleo. El 62,81 por ciento de los contratos firmados en julio fueron temporales, mientras que solo el 37,19 por ciento fueron indefinidos. Por sectores, el paro subió en agricultura (17 personas), industria (45), construcción (21) y personas sin empleo anterior (7), descendiendo únicamente en servicios, donde se registraron 668 parados menos. Además, la brecha de género en la provincia sigue siendo muy acusada, con 13.043 mujeres desempleadas más que hombres. No obstante, en el grupo de jóvenes menores de 25 años, la diferencia se reduce a solo 24 mujeres.Desde UGT Córdoba, se insistió ayer en la necesidad de reformas estructurales que permitan un cambio de modelo productivo. El sindicato destacó que “este descenso es una constante y que, como el año pasado, el comportamiento por sectores se repite, bajando en servicios y aumentando ligeramente en el resto, especialmente en el sector industria”.Asimismo, defendió que “en términos reales podamos hablar de una recuperación del empleo que nos sitúe en cifras que no se daban desde 2008 no debe ser una sorpresa porque entendemos que es el efecto de las políticas de empleo aplicadas en los últimos años y de la Reforma Laboral”.UGT también reclamó un mayor impulso a la industrialización: “ese impulso debe ser determinante y a la escala de las necesidades de nuestra economía y nuestro mercado de trabajo”. El sindicato advirtió además sobre la necesidad de incorporar a mujeres, jóvenes y mayores de 50 años al mercado laboral: “debemos hacer un especial llamamiento a una serie de razonamientos que nos llevan a conclusiones aplastantes, como la imperiosa necesidad de la incorporación al mercado de las mujeres en todos los sectores productivos”.Desde Comisiones Obreras (CCOO) Córdoba, Ana Acaiña, secretaria de Empleo, afirmó que “los datos del paro en Córdoba durante el mes de julio son, sin duda, una buena noticia”. No obstante, alertó sobre la persistente brecha de género: “casi dos de cada tres personas en paro en la provincia son mujeres: 32.470 frente a 19.427 hombres. Eso supone el 62,57 por ciento del total”.Acaiña subrayó que “en las edades más tempranas, cuando las mujeres aún no han asumido cargas familiares importantes, la proporción de desempleo entre hombres y mujeres es casi igualitaria”, pero que esta brecha se amplía con la maternidad y las tareas de cuidado.Para la responsable sindical, es imprescindible garantizar una igualdad real: “Reducir el paro está muy bien, pero no es suficiente si esa reducción no llega por igual a todas las personas”. En su opinión, “los datos de julio confirman que el mercado laboral en Córdoba sigue una tendencia positiva”, pero insistió en que “seguimos arrastrando problemas estructurales que no desaparecen con una buena estadística puntual”.