Montilla copa el podio femenino infantil en el Andaluz de Acuatlón

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.D. MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón ha copado el podio femenino en categoría infantil durante el Campeonato de Andalucía de Acuatlón celebrado este domingo en Úbeda, en una jornada marcada por la intensidad, la emoción y el alto nivel competitivo que se vivió desde primeras horas de la mañana en las instalaciones de la Piscina Municipal de la localidad jiennense.La gran protagonista de la jornada fue, una vez más, Nahikari Blanco Baños. La joven triatleta montillana volvió a demostrar por qué es considerada una de las grandes promesas de este deporte y se impuso con autoridad en una carrera que combinaba 500 metros de carrera a pie, 200 metros de natación y otros 500 metros finales a pie. Nahikari Blanco dominó con solvencia desde el inicio y cruzó la meta con una clara ventaja que le otorgó el oro andaluz en categoría Infantil Femenina.Pero lo que realmente selló el día como histórico para el club montillano fue lo que ocurrió justo detrás de ella. En un final muy ajustado y cargado de tensión, Águeda Jurado Trenas se colgó la medalla de plata tras resistir en un exigente sprint final que la mantuvo apenas cinco segundos por delante de su compañera de equipo, Iria Jiménez Novoa, quien se adjudicó el bronce. Así, las tres primeras plazas del Campeonato Andaluz quedaron en manos del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, consolidando el excelente momento de su cantera femenina.La emoción no terminó ahí. En la categoría Alevín Masculina, Alai Blanco Baños se quedó a las puertas del podio, firmando una meritoria cuarta posición que no hace más que reafirmar la profundidad del talento joven que atesora la entidad. Por su parte, Álvaro López Bautista llevó el nombre del club a lo más alto del podio en la categoría Juvenil Masculina, tras hacerse con el oro en una carrera en la que impuso su experiencia y fortaleza desde los primeros compases.En ese sentido, desde el propio entorno del club no se oculta la satisfacción por unos resultados que consolidan el trabajo formativo que se viene realizando en las categorías base. El triplete femenino en categoría infantil ha sido especialmente celebrado, no sólo por su dificultad, sino porque refleja una progresión constante y un altísimo compromiso por parte de las deportistas.El Campeonato de Andalucía de Acuatlón Infantil formaba parte de la segunda edición del Acuatlón de Menores de Úbeda, una cita organizada por el Ayuntamiento de la localidad jiennense, en colaboración con la Federación Andaluza de Triatlón y la Diputación Provincial de Jaén. La jornada deportiva, disputada bajo un ambiente veraniego y festivo, ha contado con una destacada participación y ha puesto en valor el auge de esta disciplina entre los más jóvenes.La temporada de Acuatlón continúa su curso y, a tenor de los resultados obtenidos este fin de semana, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón se perfila como uno de los referentes andaluces en el deporte base. La cantera viene fuerte, decidida y con hambre de más metas por cruzar.