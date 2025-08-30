Dany Ruz y la Diputación impulsan una residencia artística para mujeres en Los Blázquez

El director y productor montillano Dany Ruz, junto a la Diputación de Córdoba, han dado forma por segundo año consecutivo a la residencia artística, que abrió sus puertas el pasado miércoles en Los Blázquez y se prolongará hasta el próximo 3 de septiembre.El proyecto, pionero en Andalucía, reúne a catorce mujeres creadoras de disciplinas tan diversas como la literatura, las artes plásticas, la fotografía, el teatro, el cine y la música, que durante siete días comparten experiencias y talento en el Albergue Municipal de esta localidad cordobesa.Esta cita, organizada por la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba y producida por Imprevisible Films, se enmarca en ely persigue un doble objetivo: impulsar el talento femenino y tejer redes de colaboración que conecten lo local con lo global.Para lograrlo, las artistas disponen de un espacio concebido como laboratorio creativo, con talleres, mentorías personalizadas, charlas y sesiones de trabajo individual y colectivo. Todo ello culminará en una muestra final abierta al público, donde las participantes presentarán los frutos de esta intensa semana de creación.“Queremos que esta residencia sea un espacio de transformación, donde las artistas encuentren inspiración en la convivencia y en el territorio, y donde el arte se viva como una herramienta de cambio y empoderamiento”, señaló Dany Ruz, convencido del poder de esta iniciativa que ya marcó un precedente en su primera edición.Además, esta segunda convocatoria ha incorporado una novedad importante: la inclusión de dos plazas para artistas no residentes en la provincia, lo que refuerza el carácter diverso y multicultural del proyecto. Así lo subrayó la delegada de Igualdad, Auxiliadora Moreno, al afirmar que “la misión del programa es capacitar, conectar y celebrar el talento femenino, proporcionando las herramientas y oportunidades necesarias para que cada participante pueda no solo crecer en su campo, sino también impactar de manera positiva en esta comunidad artística y cultural”.Moreno recalcó que“no es solo una residencia, es un espacio de resistencia, conexión y construcción colectiva; una apuesta firme por una cultura con rostro de mujer, arraigada en el territorio y proyectada hacia el futuro”. Durante la convivencia, insistió, “catorce creadoras seleccionadas disfrutarán de un espacio de experimentación, formación y creación colectiva en el Albergue Municipal de Los Blázquez”.Por su parte, Ruz defendió que “en una semana se crea un espacio de conexión entre las artistas participantes, en el que se establece una red de ayuda mutua en las diferentes disciplinas artísticas”. El productor montillano también afirmó que “confiamos en superar nuestras expectativas en esta segunda edición, debido al éxito que tuvimos en la primera”.La alcaldesa de Los Blázquez, Zulima Perea, también manifestó su satisfacción por “poder poner a disposición nuestro pequeño municipio para un proyecto tan interesante, en el que las artistas participantes dejan su huella una vez concluido el encuentro”.garantiza alojamiento, manutención y espacios de trabajo, y además propone una programación multidisciplinar que abarca desde poesía y fotografía hasta performance, música y artes visuales. Cada creadora desarrolla un proyecto personal que será presentado en la clausura, en un ejercicio que trasciende la mera residencia y que reivindica el arte como herramienta de empoderamiento femenino en la provincia de Córdoba.