Así será la cantera del Montilla Club de Fútbol

El Montilla Club de Fútbol ha reforzado su apuesta por la cantera con una estructura consolidada que dará forma a la temporada 2025/2026, en la que veinte equipos compondrán un proyecto pensado para crecer desde la base hasta el primer equipo. No se trata de un simple organigrama: es el reflejo de años de trabajo silencioso que hoy empieza a dar sus frutos.Desde la incorporación de las categorías inferiores, la entidad auriverde no ha dejado de volcar esfuerzos en el desarrollo de los más jóvenes. Y es que, gracias a una filosofía bien definida, el club persigue un doble objetivo: competir con ambición y formar deportistas íntegros, tanto en lo personal como en lo deportivo. La estructura aprobada contempla una pirámide que comienza en la iniciación y avanza hasta el rendimiento, sin olvidar el perfeccionamiento y la especialización en cada etapa.En la base se encuentran los equipos de Prebenjamines y Benjamines, dedicados a la iniciación, seguidos por los Alevines, donde se refuerza la formación, en coordinación con el Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación (CEDIFA) de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF).Más arriba aparecen las plantillas de Benjamines y Alevines propios del club, junto con los Infantiles, que consolidan el perfeccionamiento técnico. Por encima, los Cadetes y Juveniles marcan la fase de especialización, preparando a los jugadores para el salto definitivo. En la cúspide, el equipo Senior y la modalidad de Fútbol Sala representan el máximo rendimiento, el sueño al que aspiran quienes han crecido bajo esta estructura.Este modelo, además, no es casual. Nació fruto de unentre el Montilla Club de Fútbol y el Club Deportivo Monfuba, que devolvió a la entidad auriverde una cantera real tres décadas después.“Ambas partes hemos considerado que es la línea que mejor optimiza las necesidades de los jóvenes que actualmente se encuentran en estos niveles”, expresó el club entonces, destacando la creación de una comisión de fútbol base con educadores y especialistas para supervisar el proyecto.La meta está clara: que el mayor número posible de jugadores alcance su máximo potencial y, con ello, la oportunidad de defender el escudo del primer equipo. Una idea que, además de lo deportivo, tiene un componente social: acercar el fútbol a los jóvenes de Montilla y su entorno, dándoles un espacio para crecer y soñar bajo los colores auriverdes.