Seis asociaciones vecinales recibirán ayudas municipales por valor de 10.000 euros



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha aprobado de manera definitiva la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva correspondientes al año 2025, dentro de la línea destinada a la promoción de la participación ciudadana. La resolución ha permitido distribuir una dotación total de 10.000 euros entre seis asociaciones vecinales de la localidad, con el objetivo de respaldar proyectos que fortalezcan la vida comunitaria y el tejido asociativo del municipio.La convocatoria, que se abrió inicialmente tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), tuvo que ampliarse debido a una incidencia técnica en la Sede Electrónica. Finalmente, las entidades pudieron formalizar sus solicitudes entre el 17 y el 23 de mayo pasados.En total, se registraron seis propuestas, todas ellas aceptadas tras subsanar algunos requisitos administrativos solicitados por el Consistorio. Tal y como detalló en la presentación de esta línea de subvenciones el teniente de alcalde de Desarrollo Local, Valeriano Rosales, "este tipo de ayudas representan una apuesta clara por el movimiento vecinal, que constituye la base de la participación ciudadana en Montilla".La resolución definitiva ha permitido asignar las subvenciones de acuerdo con los criterios de valoración fijados en la convocatoria, que puntuaban cada proyecto en una escala de 0 a 10. En ese reparto, la Asociación de Vecinos "Cerrillo de San José" ha recibido 1.788,99 euros sobre un presupuesto admitido de 2.640 euros.De igual modo, la Asociación de Vecinos "Pedro Ximénez" ha obtenido 1.000 euros, cubriendo íntegramente su presupuesto, toda vez que la Asociación de Vecinos "La Silera" ha resultado beneficiada con 1.953,52 euros sobre un presupuesto admitido de 2.300 euros.Por otro lado, la Asociación de Vecinos "Gran Capitán" ha recibido una ayuda de 2.049,68 euros sobre un presupuesto admitido de 2.750 euros; la Asociación de Vecinos "Los Cerros" ha contado con una subvención de 2.132,81 euros sobre un presupuesto admitido de 2.540 euros; y la Asociación de Vecinos "El Centro" ha sido respaldada con 1.075 euros sobre un presupuesto admitido de 1.225 euros. Todas las ayudas suman, exactamente, los 10.000 euros previstos en la partida presupuestaria correspondiente.Más allá de las cifras, el acuerdo subraya ciertas condiciones que las entidades deberán cumplir. De esta forma, los proyectos financiados tendrán que difundirse con materiales que incluyan el logotipo oficial del Ayuntamiento de Montilla, como carteles o medios digitales, recordando así a la ciudadanía que las iniciativas cuentan con respaldo público. El incumplimiento de este requisito podría suponer la devolución íntegra de la ayuda, algo que ya se ha advertido expresamente en la memoria justificativa.Otro aspecto clave es el calendario: los proyectos deberán estar ejecutados antes del próximo 31 de diciembre, mientras que la justificación documental tendrá que entregarse en un plazo máximo de tres meses tras su finalización y, en todo caso, nunca más tarde del 31 de enero de 2026. Esa obligación de justificar no se limita a la cantidad subvencionada, sino que abarca el total del presupuesto admitido en cada caso.Con esta resolución, el Ayuntamiento de Montilla refuerza un modelo de colaboración entre administración y asociaciones vecinales que, lejos de ser un trámite burocrático, se ha convertido en un instrumento fundamental para dinamizar barrios, impulsar actividades culturales o sociales y, en definitiva, mantener viva la esencia comunitaria de la ciudad.