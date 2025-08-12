Cómo reclamar un vuelo cancelado este verano

Este verano, ante la posibilidad de quedarse en tierra debido a la cancelación de un vuelo, es recomendable informarse sobre los derechos de los pasajeros aéreos en Europa para poder viajar con algo más de tranquilidad.
Por ello, AirHelp y otros profesionales del ámbito de los derechos de los pasajeros ofrecen asesoramiento sobre el tema, para que los pasajeros que tengan la mala suerte de verse afectados sepan cómo reclamar un vuelo cancelado y en qué circunstancias es posible hacerlo, pues no siempre es posible recibir una indemnización cuando un vuelo se cancela.
Así, a continuación te contamos lo que debes tener en cuenta este verano en el momento de presentar una reclamación aérea por vuelo cancelado.
Lo primero que es necesario saber para presentar una reclamación aérea es cuándo es posible recibir una indemnización por vuelo cancelado.
Para saberlo, es necesario consultar la ley aplicable en la Unión Europea, que es el Reglamento (CE) 261. En esta normativa se establece en qué casos los pasajeros afectados pueden presentar una reclamación por vuelo cancelado o retrasado, o por denegación de embarque.
Pues bien, la ley dice que para poder recibir una compensación por vuelo cancelado es necesario que:
Si se cumplen todos ellos, entonces los pasajeros podrán reclamar a la aerolínea la indemnización correspondiente.
En función de las condiciones del vuelo y las diferencias horarias, los pasajeros podrán recibir una compensación por vuelo cancelado de distintas cuantías:
En caso de no aceptar el vuelo alternativo, a los pasajeros les corresponderá recibir la cuantía superior en cada tipo de vuelo.
Así, las cuantías de las indemnizaciones de vuelos cancelados van de los 125 hasta los 600 euros, en función del caso.
Los pasajeros que puedan presentar una reclamación aérea pueden hacerlo mediante el modelo de reclamación disponible en las páginas web de las aerolíneas. Estos pueden tener diversos formatos (como un formulario clásico o con forma de chat), pero en todos ellos será necesario indicar los datos personales de los pasajeros, así como los relativos al vuelo.
Sin embargo, en caso de discrepancias con la compañía aérea, los afectados pueden informarse sobre el tema de la mano de terceros, como AirHelp, e incluso presentar sus reclamaciones con ellos.
El plazo para poder presentar una reclamación a la aerolínea por vuelo cancelado va en función del país. Sin embargo, no depende del país donde sucede la cancelación, sino del país donde la aerolínea responsable tiene la sede.
Así, los plazos en cada caso pueden variar de entre unos pocos meses hasta no tener límite en algunos países.
Por esta razón, como el plazo puede llegar a ser tan amplio, es recomendable siempre consultar si es posible reclamar o no la cancelación del vuelo porque, a pesar de no reclamarlo a la vuelta del viaje o en el momento de la cancelación, todavía puede ser posible recibir la compensación correspondiente.
Cuándo reclamar un vuelo
- La aerolínea avise a los pasajeros con menos de catorce días de antelación.
- Haya una diferencia de entre dos y cuatro horas entre el vuelo cancelado y el alternativo.
- La aerolínea debe ser responsable de la causa de la cancelación. Es decir, será posible reclamar por una cancelación de vuelo, por ejemplo, debido a una huelga de tripulantes de cabina de EasyJet ocurrida el pasado mes de junio; pero, en principio, no será posible hacerlo en el caso de un vuelo cancelado o retrasado por condiciones meteorológicas adversas, como las registradas en el aeropuerto de El Prat de Barcelona el pasado mes de julio.
Cuánto se puede reclamar
- Vuelos de 1500 km o menos: 125 euros si el retraso entre ambos vuelos es de menos de dos horas, o 250 euros si el retraso es de entre dos y cuatro horas.
- Vuelos dentro de la UE de más de 1500 km: 200 euros en vuelos con una diferencia de entre dos y tres horas, o 400 euros si es más de tres horas.
- Vuelos fuera de la UE de entre 1500 y 3500 km: 200 euros en vuelos con retrasos de entre dos y tres horas, o 400 euros si es superior a las tres horas.
- Vuelos de fuera de la UE de más de 3500 km: 300 euros si el retraso es de entre dos y cuatro horas, o 600 euros si es superior a las cuatro horas.
Dónde presentar una reclamación aérea
Hasta cuándo es posible reclamar un vuelo
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM