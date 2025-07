Sevilla, Betis y Racing de Avellaneda, entre los equipos que disputarán el Mundial Sub-18 en Montilla

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla acogerá este mes de septiembre varios partidos del, una cita internacional que reunirá a algunas de las canteras más brillantes del planeta en el Estadio Municipal de Fútbol. Será una ocasión única para que la ciudad viva de cerca el talento de los futuros cracks del balompié internacional, en una edición histórica del Trofeo Al-Ándalus, que se celebrará por primera vez en tierras cordobesas.El campeonato arrancará el 1 de septiembre y se desarrollará hasta el día 10, con la participación de equipos como el Real Madrid Club de Fútbol, el Fútbol Club Barcelona, el Sevilla Fútbol Club, el Real Betis Balompié, el Sport Lisboa e Benfica, el Club Atlético River Plate o la Sociedade Esportiva Palmeiras, entre otros.Doce escuadras juveniles que representan lo mejor del fútbol europeo, sudamericano y africano se medirán en un torneo que ha regresado tras cinco años de pausa y que ya suma quince ediciones celebradas en otras comunidades autónomas, bajo la dirección de Manolo Sanchís, mítico futbolista del Real Madrid.Montilla será uno de los siete municipios elegidos como sede oficial. Compartirá protagonismo con Córdoba capital, Cabra, Lucena, Palma del Río, Puente Genil y Pozoblanco. En ese sentido, el Estadio Municipal de Montilla recibirá tres encuentros de gran atractivo.El primero tendrá lugar el lunes 1 de septiembre, a las 20:30 de la tarde, y enfrentará al Sevilla Fútbol Club con el Racing Club de Avellaneda. El jueves 4 de septiembre será el turno del Real Betis Balompié, que jugará a las 22:15 horas frente al Córdoba Club de Fútbol. Por último, el sábado 6 de septiembre, Montilla acogerá uno de los duelos de cuartos de final, en una cita que podría tener tintes épicos, dependiendo de los cruces.La presentación oficial del campeonato tuvo lugar en el Palacio de la Merced de Córdoba, con la presencia de representantes institucionales y deportivos. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, destacó que el Mundial Sub-18 "será una gran oportunidad para proyectar la imagen de la provincia al mundo entero", y aseguró que su impacto irá más allá del terreno de juego, con consecuencias muy positivas en el plano cultural y turístico."Es una actividad deportiva que será la principal no solo a nivel nacional, sino de toda Europa", comentó Fuentes, quien avanzó que el evento contará con actividades paralelas, como un concierto especial en la Mezquita-Catedral de Córdoba, símbolo del carácter integral del campeonato.En la misma línea, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, defendió que este torneo convertirá a la provincia "en la capital mundial del fútbol juvenil durante el mes de septiembre", y valoró la importancia de abrir este tipo de eventos a los municipios del interior. La elección de Montilla como sede ha sido celebrada en clave local, tanto por su afición como por su tejido asociativo, ya que permitirá disfrutar en casa del talento de algunas de las futuras estrellas del fútbol mundial.Uno de los momentos más emotivos de la presentación llegó con las palabras del exjugador del Real Madrid y organizador del torneo, Manolo Sanchís, quien agradeció el respaldo institucional recibido. “Confiamos en que se convierta en un gran éxito”, afirmó, al tiempo que subrayó que el fútbol base "es mucho más que deporte: es formación, cultura y convivencia". Sanchís defendió que el Trofeo Al-Ándalus Sub-18 se ha concebido como una experiencia global en la que se cruzan el respeto, la competición y el crecimiento personal de los jóvenes jugadores.La llegada del campeonato a Montilla supone un hito en la historia deportiva de la localidad. No solo por el nivel de los equipos participantes, sino también por la visibilidad que aportará a la ciudad. El torneo convertirá el Estadio Municipal en un escaparate internacional por el que pasarán ojeadores, medios de comunicación y seguidores del fútbol juvenil procedentes de distintos rincones del mundo.Además, para muchos niños y jóvenes montillanos, este torneo será una experiencia inolvidable: podrán ver a escasos metros a futbolistas que, en pocos años, podrían estar debutando en estadios como el Santiago Bernabéu, el Camp Nou o el Maracaná. Y es que el Trofeo Al-Ándalus no solo representa una oportunidad para los equipos, sino también para las ciudades que los acogen. Montilla, con su pasión por el deporte y su hospitalidad, está lista para vivir un acontecimiento deportivo de ensueño.