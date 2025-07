Peregrinación a Montalbán: Montilla rendirá culto al Señor del Calvario

Una imagen que despierta gran devoción

Tras el, la, junto a las hermandades de Jesús Nazareno y de la Humildad, han organizado para la noche del próximo martes 5 de agosto, víspera de la Fiesta de la Transfiguración del Señor, una peregrinación hasta la Ermita de Jesús del Calvario de Montalbán de Córdoba.La actividad, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla y de Mundaeventos, permitirá rendir culto al Señor de la Campiña, una de las imágenes devocionales más relevantes de la comarca que, en esa noche, recibirá la visita de miles de peregrinos procedentes de toda la geografía nacional.Tanto la Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano, como la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, en colaboración con, han querido rememorar la estrecha vinculación entre la localidad de Montilla y Jesús del Calvario que, según reza un exvoto, salvó a los montillanos de la epidemia amarilla en 1805 tras haberse encomendado a la milagrosa imagen de Montalbán.Año tras año, numerosos montillanos peregrinan en la noche de la Transfiguración del Señor hasta la Ermita de Jesús del Calvario y, en esta ocasión, Montilla Cofrade, junto a las hermandades de Jesús Nazareno y de la Humildad, han organizado una actividad para facilitar la realización de este camino en hermandad.La peregrinación comenzará el próximo martes 5 de agosto, a las 20.30 de la tarde, desde la iglesia de San Agustín, donde se rinde culto al Señor de Montilla, Nuestro Padre Jesús Nazareno, que presenta una iconografía similar a la popular imagen montalbeña. De este modo, los peregrinos alcanzarán su destino poco antes de la medianoche, siendo recibidos por la hermandad matriz, tras un recorrido de unos 12 kilómetros de distancia y de dificultad baja.Las personas interesadas en participar en esta peregrinacióno, bien, llamando al teléfono 628 350 382. A cambio de un donativo de 12,00 euros, los peregrinos recibirán un bocadillo, un refresco, fruta, una mochila y podrán hacer el viaje de vuelta desde Montalbán en autobús. Las plazas son limitadas.Aunque no hay datos exactos sobre la fecha en la que la imagen de Nuestro Padre Jesús del Calvario llegó a Montalbán de Córdoba, lo que es seguro es que lleva más de cuatro siglos recibiendo culto en el municipio ajero y melonero por excelencia.Según los datos que maneja la propia hermandad, que no se constituyó hasta el año 1776, la imagen pudo recalaren Montalbán entre 1590 y 1600, un siglo antes de la edificación de la primera Ermita del Calvario en el paraje de Las Chorreras. Sin embargo, el empleo de materiales de escasa calidad durante su construcción llevaron al templo a un estado ruinoso, lo que obligó a planificar un nuevo lugar de culto.De este modo, el 8 de septiembre de 1776 se inauguró la segunda ermita, que tampoco corrió mejor suerte que la anterior. No en vano, a finales de marzo de 1852, tanto la linterna como la cúpula del templo se desplomaron, por lo que se decidió demoler por completo el edificio y reedificarlo desde los cimientos, concluyendo las obras en julio de 1856.La imagen de Jesús del Calvario se ubicó en su nueva ermita el 25 de agosto de 1856, en una jornada festiva en la que no faltaron los repiques de campanas, los arcos triunfales, las colgaduras en los edificios e, incluso, una iluminación especial que engalanó buena parte de la localidad.El Señor de la Campiña es una imagen anónima, de tamaño natural y talla completa, que cuenta con brazos articulados. Sus facciones góticas hacen pensar que cuenta con una mayor antigüedad que el resto de imágenes nazarenas de la comarca, aunque la hermandad sitúa su hechura en el último tercio del siglo XVI.