El Estadio Municipal de Montilla acogerá partidos del Mundial de Clubes Sub-18

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA / DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA / DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Montilla acogerá este mes de septiembre varios partidos del Mundial de Clubes de Fútbol Sub-18, una cita de escala internacional que reunirá en la provincia de Córdoba a doce de los mejores equipos juveniles del planeta. La presentación oficial del evento tuvo lugar ayer en el Palacio de la Merced, donde se confirmó que el Estadio Municipal de Fútbol de Montilla será uno de los escenarios elegidos para acoger esta prestigiosa competición.El torneo, conocido como Trofeo Al-Andalus, se celebrará del 1 al 10 de septiembre próximos y aterriza por primera vez en tierras cordobesas tras una pausa de cinco años y quince ediciones previas celebradas en otras comunidades autónomas.En esta ocasión, además de Montilla, actuarán como sedes Córdoba capital, Cabra, Lucena, Palma del Río, Pozoblanco y Puente Genil. El Estadio Municipal montillano compartirá protagonismo con instalaciones como El Arcángel o la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño de Cabra, entre otras.El cartel de equipos participantes no podría ser más prometedor: Real Madrid Club de Fútbol, Sport Lisboa e Benfica, Fútbol Club Barcelona, Sport Club Corinthians Paulista, Sociedade Esportiva Palmeiras, Como 1907, Club Atlético River Plate, Racing Club, Córdoba Club de Fútbol, Sevilla Fútbol Club, Real Betis Balompié y AS Nylon de Camerún. Una combinación explosiva de cantera europea, sudamericana y africana que promete fútbol de alto nivel en cada jornada.Durante la presentación del evento, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, subrayó que se trata de “una gran oportunidad para proyectar la imagen de la provincia al mundo entero”, al tiempo que destacó el impacto positivo que tendrá no solo en el ámbito deportivo, sino también en el plano cultural y turístico.“Es una actividad deportiva que será la principal no solo a nivel nacional, sino de toda Europa”, comentó Fuentes, quien avanzó que se ha previsto, entre otras actividades paralelas, un concierto en la Mezquita-Catedral de Córdoba como símbolo del carácter integral del campeonato.El alcalde de la capital cordobesa, José María Bellido, añadió que el campeonato convertirá a la provincia “en la capital mundial del fútbol juvenil durante el mes de septiembre”, y defendió la importancia de abrir espacios como este a los municipios. En ese sentido, la elección de Montilla como una de las sedes del torneo ha sido celebrada en clave local, ya que permitirá a la ciudadanía disfrutar en su propio estadio de algunos de los futuros talentos del fútbol internacional.Por su parte, Manolo Sanchís, exjugador del Real Madrid y organizador del campeonato, agradeció el respaldo institucional que ha hecho posible el regreso del Mundial Sub-18. “Confiamos en que se convierta en un gran éxito”, afirmó, convencido de que esta edición será una de las más recordadas. El fútbol base, dijo, “es mucho más que deporte: es formación, cultura y convivencia”.Con este torneo, Montilla no solo se posiciona como un referente deportivo juvenil a nivel internacional, sino que se convierte en testigo privilegiado de un evento que marcará un antes y un después en la historia reciente del fútbol en la provincia.