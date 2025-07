La Policía Local de Montilla suma dos nuevos agentes en comisión de servicios

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla incorporó ayer a la plantilla de la Policía Local dos nuevos agentes en comisión de servicios, una medida que, según subrayó el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, forma parte del “esfuerzo económico y presupuestario que el Ayuntamiento está llevando a cabo para seguir garantizando el alto nivel de seguridad ciudadana en Montilla, que, según todos los datos oficiales, está entre los municipios más seguros de Andalucía”.Con esta reciente incorporación, y según explicó el primer edil, la plantilla de la Policía Local alcanza los 36 efectivos, una cifra que incluye a Francisco Gallego, que está al frente de la Jefatura. No obstante, la previsión del equipo de gobierno pasa por continuar reforzando este Cuerpo en los próximos años.Así lo explicó el primer edil montillano, quien avanzó que el Ayuntamiento prevé lanzar una nueva Oferta de Empleo Público (OEP) con la que se sumarán otros cuatro agentes, “en previsión de las jubilaciones que han de producirse en los próximos años, y así mantener el nivel adecuado de tasa de reposición de efectivos”.Llamas insistió en que esta apuesta por mantener y ampliar el número de efectivos responde también a un "compromiso claro con la seguridad de la ciudadanía" y con los "acuerdos alcanzados con la propia Policía Local". En ese sentido, recordó que fue a propuesta de los propios agentes como se estableció “un mínimo de 30 agentes, más el jefe de la Policía Local, para la plantilla, según el acuerdo alcanzado y fijado en el Anexo sobre servicios de Policía Local donde se determinan los efectivos mínimos que garanticen en Montilla los niveles óptimos de seguridad ciudadana”.En palabras del alcalde, el Ayuntamiento de Montilla "ha venido cumpliendo esta ratio con una plantilla total de 34 agentes que, a partir de ahora, son 36 y que, en cumplimiento de lo acordado por esta Corporación y junto al jefe de la Policía, alcanzará un total de cuarenta”.Al hilo de la polémica suscitada en los últimos días —y que ayer se evidenció con uncon representación mayoritaria en la plantilla de la Policía Local–, el alcalde aprovechó la toma de posesión de los nuevos agentes para lanzar un mensaje a quienes, según dijo, "intentan cuestionar la seguridad del municipio por intereses partidistas".“Pido que no se caiga en la tentación electoralista de confundir a la ciudadanía transmitiendo información no correcta y rumores infundados que pueden causar alarma y falsas percepciones que solo hacen daño a la propia Montilla”, afirmó el alcalde.Y es que, según Rafael Llamas, ningún lugar está exento de que se cometa un acto delictivo, pero eso no debe traducirse en una imagen distorsionada. “Lamentablemente, ningún municipio está libre de que en él se produzca un acto delictivo, cosa que vemos en las noticias que nos llegan por los medios de comunicación. Y Montilla no está exenta de ese riesgo. Pero es importante que la ciudadanía sepa de la eficacia y profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realizan diariamente su trabajo en Montilla, tanto Guardia Civil como Policía Municipal”, manifestó.El alcalde destacó, además, “los buenos resultados que genera la coordinación que se mantiene entre Guardia Civil y Policía Municipal” y lamentó lo que calificó como una “irresponsable estrategia política de querer convertir ante la opinión pública un conflicto laboral, en un inexistente tema de seguridad ciudadana”.Por otro lado, Llamas quiso poner en valor tanto el número de efectivos como el nivel de formación de los agentes que integran la plantilla, así como “la profesionalidad que vienen demostrando”, lo que, a su juicio, “significa para todos los montillanos un motivo de tranquilidad y la garantía de vivir en una ciudad de las más seguras de Andalucía”.En relación a las demandas de carácter laboral que los representantes sindicales están trasladando directamente a la Alcaldía, Rafael Llamas se refirió al marco legal de la negociación colectiva. “La obligación legal es encauzar toda negociación colectiva a través de los representantes legales de los trabajadores del Ayuntamiento, elegidos en las elecciones sindicales, y de los órganos estatutarios de representación colectiva”, explicó.Una vía que, según añadió, “verá sus frutos en la aprobación del inminente convenio colectivo laboral y que, con su firma, dará cumplimiento a las mejoras laborales que se están negociando y, con ello, también estaremos garantizando al conjunto de la ciudadanía la calidad de los servicios públicos que los trabajadores del Ayuntamiento prestan”.