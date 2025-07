José Antonio Hernández | Manuel Galán Vallejo, un ingeniero humano y humanista

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROFOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM

Por escasa atención que prestemos a las formas de conversar de Manolo Galán llegamos a la conclusión de que aquellas diferencias irreconciliables que establecíamos entre las Ciencias y las Humanidades la mayoría de las veces carecían de sentido.Es cierto que los respectivos campos de estudio se distancian por sus objetos y por las herramientas que emplean, pero también es verdad que las dos tareas convergen en la finalidad fundamental: mejorar la cantidad y la calidad de nuestras vidas humanas individuales y colectivas.He prestado especial atención, por ejemplo, a las maneras de las que este Catedrático de Ingeniería Química se refiere a los objetos de sus investigaciones como, por ejemplo “La caracterización de partículas en la atmósfera”, y he advertido que él llega a unas importantes conclusiones aplicando fórmulas físicas, químicas, biológicas o informáticas, pero también he descubierto que nunca pierde de vista su relación con nuestras vidas y con nuestros asuntos cotidianos como, por ejemplo, con la Higiene, con la Salud, con la Medicina y, por lo tanto, con nuestro bienestar individual, familiar y social. Después, he recordado que “ingeniero” es quien, dotado de “ingenio”, posee habilidades imaginativas y sociales.Manolo parte del supuesto de que no son suficientes las explicaciones de las Ciencias Exactas, sino que es imprescindible que acudamos también a las Disciplinas Humanas con el fin de interpretar correctamente y de habitar adecuadamente el mundo humano. Ahí radican sus habilidades para establecer las relaciones sociales y familiares, para colaborar con los compañeros y para conversar con los amigos.No es extraño, por lo tanto, que sea el animador de esos desayunos semanales en los que, además del “cafelito con churros” se convive con profesionales de diferentes especialidades, se discute sobre asuntos de actualidad o, simplemente, se charla sobre la vida pasada, presente y futura.Confieso que me ha llamado la atención la habilidad con la que, a partir de escuetos datos y de simples anécdotas, durante ese rato “informal”, se elaboran unos análisis que amplían nuestras visiones de la vida y nos animan a pensar y, a veces, a cambiar las actitudes.Él parte del supuesto de que todos, con independencia de la edad y de la profesión, en estas conversaciones informales compartimos curiosidades, perplejidades y estímulos saludables para seguir recordando los mejores ratos pasados y avivar nuestros deseos de seguir conviviendo y aprendiendo. Tengamos en cuenta que uno de sus lemas es “La vida empieza hoy”.