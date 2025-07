IU critica la "falta de criterio político" del equipo de gobierno

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla denunció ayer “una gestión basada en el triunfalismo, la improvisación y el seguidismo ideológico” por parte del equipo de gobierno que encabeza Rafael Llamas.Coincidiendo con el ecuador del mandato, la portavoz municipal de la formación, Rosa Rodríguez, ofreció una radiografía crítica de los dos últimos años de Gobierno socialista en el Consistorio montillano, al tiempo que defendió el papel que, a su juicio, ha desempeñado su formación. “Con solo tres personas, modestamente pensamos que hemos dejado un gran calado, una gran huella en nuestro pueblo”, dijo.Desde el inicio, Rodríguez dejó claro que su intervención abordaría no solo la gestión del equipo de gobierno local sino, también, la labor de oposición del Partido Popular (PP) y la propia de IU. “Vamos a hacer una triple valoración de los tres grupos que, en este momento, conformamos la Corporación”, advirtió.La crítica más extensa y contundente se dirigió, sin duda, hacia el equipo de gobierno del PSOE. Según detalló la portavoz de IU, una de las principales características de su gestión es la “postergación de decisiones importantes que ya no admiten más demora”.Entre ellas, Rosa Rodríguez mencionó la actuación inacabada en la Plaza de las 88 Viviendas, el "incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática" o el control de los contratos de servicios públicos como los de limpieza viaria o el de Ayuda a Domicilio.Rodríguez también criticó lo que considera una contradicción entre el discurso que traslada Rafael Llamas y los hechos. “Aunque dice ser un Gobierno del consenso, sin embargo, la mayoría de las propuestas que se hacen no tienen un reflejo en la realidad”, denunció la edil que, como ejemplo, mencionó que de todas las propuestas que IU trasladó a la Comisión Extraordinaria de Festejos y a la de Bienestar Social, solo se aceptó una: el establecimiento de una caseta para la juventud.En ese sentido, Rodríguez lamentó el rechazo de otras iniciativas como que el pregón de la Feria de El Santo corriera este año a cargo de una mujer —“de 16 ediciones del pregón, doce han sido hombres y solo cuatro mujeres”, señaló— o que el acto se celebrara en un espacio más amplio que la puerta del Ayuntamiento.Otro de los reproches más severos giró en torno a lo que Rosa Rodríguez definió como “una falta absoluta de criterio político”. Aseguró que el Gobierno local que encabeza Rafael Llamas actúa como un “equipo de meros gestores técnicos”, sin orientación política. “Todo está regido por el criterio técnico”, apuntó la edil de IU, que matizó que “no queremos decir con esto que el criterio técnico no tenga que ser tenido en cuenta”.Rodríguez también cargó contra lo que calificó como una actitud “triunfalista” por parte del Gobierno de Llamas. En concreto, se refirió al cierre del programa, del que dijo que “ha estado imbuido de un gran teatro, de una gran formalidad y de un evento muy importante”, pero que solo habría ejecutado en torno al 20 por ciento de las propuestas vecinales.Otra crítica especialmente llamativa fue hacia la relación del gobierno con la Iglesia católica. La portavoz de IU afirmó que el equipo de gobierno muestra una “total y absoluta pleitesía a los mandatos de la Iglesia” y denunció que “no distingue entre religión y política”, algo que, en su opinión, no debería tener cabida en un Estado aconfesional.Además, acusó al equipo de gobierno de “atribuirse méritos que no le corresponden”, como la ordenanza municipal que penaliza el consumo de prostitución. “Fue una iniciativa de este grupo municipal”, subrayó Rosa Rodríguez, quien recordó que “en el último pleno, si no es por nuestra intervención, se presenta como una propuesta del equipo de gobierno”.En cuanto a la gestión del Partido Popular, Rodríguez fue mucho más escueta. Afirmó que “hay una falta total y absoluta de iniciativas y de propuestas a nivel local” y que “su presencia mediática no se corresponde con su implicación en el trabajo diario”. En su opinión, el PP no tiene “un proyecto para Montilla” y se limita a “sostener y sustentar a un Gobierno, el de la Junta de Andalucía, que extermina servicios públicos”.Por último, la edil montillana defendió el trabajo de su Grupo Municipal durante este mandato, del que dijo que "ha sido intenso, comprometido y útil". Según Rosa Rodríguez, “nosotras no nos presentamos a las elecciones para quedarnos inmóviles, sino para intentar cambiar y mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos”.En su propio balance de actuación, Rodríguez recordó que IU ha presentado 17 mociones en dos años, además de “en torno a doscientas propuestas para mejorar el día a día de la gente”, como el arreglo de calles y plazas, mejoras en instalaciones públicas o la climatización del mercado de abastos. También citó varias mociones en defensa de la sanidad y de la educación públicas, de apoyo al colectivo LGTBIQ+ y al pueblo palestino, así como el respaldo al personal del transporte sanitario.“Seguro que dejamos muchas cosas en el tintero”, concluyó, “pero lo que sí podemos asegurar es que han sido dos años muy intensos, dos años de trabajo no solo en el despacho, sino en la calle, con las asociaciones, con los colectivos, con las oenegés, con personas que nos han trasladado sus inquietudes y sus necesidades”, apuntó Rosa Rodríguez que, antes de finalizar, quiso agradecer la labor del personal municipal.