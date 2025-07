El PSOE denuncia "deficiencias graves" en el uso de ambulancias no asistenciales para urgencias

El uso de ambulancias no asistenciales para cubrir servicios de urgencia afecta de forma directa al Hospital Comarcal de Montilla, donde se han vivido episodios recientes que, según denunció ayer el portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, "suponen un riesgo inaceptable para la salud de los pacientes".En una comparecencia pública celebrada ayer en Puente Genil, el dirigente del PSOE alertó de que esta práctica, lejos de ser algo puntual, se ha convertido en una "rutina" dentro del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y se refirió expresamente a Montilla como uno de los municipios en los que se ha detectado esta práctica, junto a otros como Puente Genil o Palma del Río.El problema estriba, según explicó Esteban Morales, en que los traslados urgentes se están llevando a cabo en vehículos tipo A1, pensados exclusivamente para transporte sanitario programado, sin personal sanitario cualificado ni equipamiento adecuado.“Trasladamos una preocupación de máxima gravedad y urgencia como es la utilización sistemática de ambulancias no asistenciales para atender urgencias y la desmovilización de recursos de la Red de Transporte Urgente para cubrir servicios no urgentes en nuestra provincia”, afirmó Morales para referirse a una práctica que, lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido en rutina y que, a su juicio, "supone un riesgo inaceptable para la seguridad y los derechos de la ciudadanía".Así, Esteban Morales precisó que estas ambulancias diseñadas exclusivamente para transporte sanitario programado —por lo que no disponen de equipamiento adecuado ni de la dotación mínima de personal exigida por la ley— están prestando servicios de emergencia en la provincia.“Son vehículos tipo A1, que según el Real Decreto 836/2012 y el IV Convenio Colectivo Andaluz del sector, no pueden ni deben ser utilizados para estas misiones donde está en juego la salud e incluso la vida de las personas. Es más, se trata de una vulneración flagrante de la normativa y de una temeridad que afecta tanto a pacientes como a profesionales”, reiteró el dirigente socialista.Esteban Moralles detalló que estos vehículos suelen ser operados por un solo técnico en Emergencias Sanitarias (TES), que debe conducir y, al mismo tiempo, atender al paciente, lo que incumple la legislación y pone en una situación "insostenible" al trabajador que, además, carece del apoyo sanitario y del material mínimo imprescindible para situaciones críticas.El portavoz socialista comentó que no se tratan de casos aislados, y que recientemente se habían producido episodios en Palma del Río, donde se dejó toda una población sin ambulancia de urgencias por desviar el recurso a una ayuda domiciliaria no urgente.“Este escenario se repite con empresas adjudicatarias que incumplen sus responsabilidades y con una gestión del Servicio Andaluz de Salud que parece más preocupada por cuadrar cifras que por garantizar el derecho fundamental a una asistencia sanitaria de calidad”, criticó el portavoz socialista.En ese sentido, Esteban Morales agregó que “para mayor alarma, convivimos también con retrasos constantes en los pagos a los profesionales, falta de ambulancias, precariedad laboral y vehículos en condiciones por debajo de los mínimos legales”.Por todo ello, el portavoz del PSOE exigió al Gobierno de Moreno Bonilla que "cumpla la normativa vigente" y garantice que sólo las ambulancias asistenciales (tipo B o C), dotadas con personal y equipamiento conforme a la ley, se destinen a la cobertura de urgencias y emergencias.“Hacemos un llamamiento rotundo a la ciudadanía para sumar fuerzas y exigir una solución inmediata, ya que el derecho a una sanidad digna no puede estar sujeto a recortes ni a una gestión que prioriza el ahorro por encima de la salud y la vida”, concluyó Esteban Morales.