Natalia Ramírez conquista el oro en el Campeonato de Andalucía de Acuatlón

Destacada presencia del Atlético Gran Capitán

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ANA RODD (CEDIDA)

Natalia Ramírez Pedraza conquistó este domingo el título andaluz de Acuatlón en una jornada vibrante celebrada en el sevillano barrio de Triana, donde la undécima edición del Acuatlón Velá de Santa Ana volvió a reunir a lo mejor del panorama autonómico. La joven integrante del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón firmó una actuación impecable y se coronó campeona absoluta tras marcar las diferencias en el segmento de natación, donde logró una escapada decisiva frente a su principal rival.Ya desde los primeros metros, Ramírez mostró sus cartas. Acompañada por Eva Alegría, formó un dúo cabecero en el primer sector de carrera a pie. Pero fue en el agua donde desató su mejor versión, abriendo una brecha que fue aumentando en los 2,5 kilómetros finales de carrera.Cruzó la meta con tiempo para celebrar y confirmar así su excelente estado de forma. Por detrás, Alegría (Capa CC Los Alcores) finalizó segunda y el tercer peldaño del podio también tuvo color montillano, con una gran remontada de Marta Román, que supo leer la carrera desde el grupo perseguidor.La prueba masculina de distancia Sprint no se quedó atrás en emoción, aunque sin presencia en el podio absoluto del club montillano. Aun así, los triatletas del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón completaron una actuación coral sobresaliente.Rafael Arroyo Carmona fue séptimo en la general y subcampeón andaluz en la categoría 20-24. Alejandro Castro García, octavo en la clasificación global, logró la segunda posición entre los deportistas de 18-19 años, mientras que su compañero Hugo Vilela Ortiz, noveno en meta, se colgó el bronce en esta misma categoría.A su vez, Fernando Arroyo Carmona logró la quinta plaza entre los 18-19 años, y Antonio Luis Ramírez Durán se proclamó campeón en la categoría 50-54. Completó el listado Antonio Márquez López, tercero en 30-34, y Eduardo Escalante Martínez, quinto en 55-59.Más allá de los logros individuales, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón también fue el mejor equipo masculino del campeonato, por delante del ADSEVILLA y el Triclub Babyschool. Un reconocimiento al bloque y al esfuerzo colectivo de una entidad que no deja de sumar éxitos.En la distancia Supersprint, la cosecha fue igualmente extraordinaria. Rafael Arroyo volvió a saborear el oro con una victoria rotunda en la general. A solo unos segundos, Fernando Arroyo rozó el podio absoluto al firmar la cuarta plaza, mientras Adrián Parrado no tuvo rival en la categoría Cadete Masculino y se colgó el oro. En la carrera femenina, Ainhoa Pedrosa se impuso con autoridad para completar una jornada inolvidable para el club montillano.De este modo, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón regresó de Triana con un palmarés brillante, liderado por el oro absoluto de Natalia Ramírez, el podio de Marta Román y los éxitos en todas las categorías, consolidando su posición como una de las referencias del triatlón andaluz.El Club Deportivo Atlético Gran Capitán firmó este domingo una meritoria participación en el Campeonato de Andalucía de Acuatlón, celebrado en el emblemático barrio sevillano de Triana, dentro de la undécima edición del Acuatlón Velá de Santa Ana.En la categoría de 30 a 34 años Femenino, Rosa Jiménez Carrasco logró una meritoria segunda posición en la categoría. Muy cerca de ella, Eva Gómez López cruzó la línea de meta en cuarta posición, tras una prueba en la que no dejó de luchar ni un solo metro. Ambas protagonizaron una actuación que reflejó el compromiso con su club.Por otro lado, en la categoría de 45 a 49 años Femenino, Piedad María Rioboo Lorigüillo defendió los colores del Atlético Gran Capitán. Completó la distancia Sprint —compuesta por 2,5 kilómetros de carrera a pie, un kilómetro de natación y otros 2,5 kilómetros de carrera—, cruzando la meta en octava posición.En la categoría masculina de 50 a 54 años, José Antonio Marqués Vilaplana, santo y seña del deporte montillano, también estuvo presente en la cita autonómica, donde alcanzó la decimosexta posición. En una categoría siempre competitiva, marcada por la experiencia y la resistencia, su presencia fue clave para dar visibilidad al esfuerzo del club en todas las franjas de edad.Completó la participación del club David Algaba Ruz, quien disputó la prueba en distancia Sprint dentro de la clasificación absoluta. Finalizó en la posición 90.ª, tras una carrera en la que no faltaron los tramos duros ni las sensaciones de superación personal.Y aunque no hubo podios colectivos, la cita andaluza dejó una huella emocional y deportiva entre los integrantes del Club Deportivo Atlético Gran Capitán, que siguen creciendo paso a paso y demostrando que la pasión por el triatlón no entiende de edades ni de etiquetas: solo de compromiso y de afán de superación.