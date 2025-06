Una montillana enciende el alumbrado del Corpus 2025 en Granada

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE GRANADA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Alba Carrasco Requena pulsó anoche el botón del encendido del alumbrado extraordinario del Corpus 2025, una de las fiestas más relevantes de Granada. Natural de Montilla pero granadina de adopción, esta joven de 32 años que reside en el barrio del Zaidín fue la encargada de inaugurar oficialmente la semana grande de la capital nazarí, acompañando a la alcaldesa, Marifrán Carazo, y a la pregonera de este año, la cantaora Alicia Morales, en el acto celebrado en el Real de Almanjáyar.El momento, inesperado y simbólico, marcó el inicio de las fiestas con un gesto que quedará en la memoria de la protagonista. Y es que Alba Carrasco fue la agraciada en el sorteo que el Ayuntamiento de Granada realizó entre los 179.379 mayores de edad censados en la ciudad para poder participar del acto de apertura del Corpus 2025.“Ni sabía que una persona desconocida entraba en el sorteo para hacer esto”, confesó en. Pero después de asimilar la sorpresa, la emoción fue ganando terreno. “Me hace mucha ilusión porque considero Granada como mi casa y me alegra que se me considere granadina”, afirmó horas antes de la inauguración de las fiestas.Y es que no fue un simple encendido. Para Alba Carrasco, ese instante ha representado también un reconocimiento a una historia compartida con la ciudad desde que llegó en 2011 para estudiar Traducción e Interpretación en la Universidad de Granada.En la capital de La Alhambra ha formado su vida, ha sido madre y ha echado raíces. “Aunque sea de adopción, realmente me siento granadina”, aseguró a Pepe Moreno, periodista de. Anoche, ese vínculo invisible se iluminó con más de 1,2 millones de puntos de luz distribuidos entre el recinto ferial y las calles de la ciudad.El acto, presidido por la alcaldesa, incluyó también la actuación de la pregonera Alicia Morales, así como del Grupo Municipal de Bailes Regionales y de la Escuela Municipal de Baile "Reina Sofía". La Banda Municipal de Música puso el broche solemne con la interpretación de los himnos de Granada, Andalucía y España. Con ese protocolo ya tradicional, Granada dio por comenzadas unas fiestas que tendrán su punto álgido con el desfile de la Tarasca el próximo miércoles y la procesión del Corpus Christi, este próximo jueves.Además del simbolismo del encendido, el Ayuntamiento de Granada quiso hacer un guiño al proyecto de Capitalidad Cultural Europea 2031, instalando dos vinilos con el logotipo de la candidatura. Como novedad, se presentó también una nueva portada lateral por la Avenida Joaquina Eguaras, engalanada con una estructura de 11 metros de ancho y 13 de altura, con 24.500 luces LED que ampliaron aún más el esplendor de la noche.Apenas catorce minutos después del encendido, la caseta municipal abrió sus puertas con las actuaciones de la orquesta Arrayán y del cantante venezolano Carlos Baute. Pero, para Alba Carrasco, el protagonismo no estaba en el escenario, sino en ese instante íntimo y público a la vez, cuando todos los ojos la miraban y un botón daba comienzo a las fiestas.“Será un día para el recuerdo”, se mostró convencida, aunque no ocultó la responsabilidad que implicaba convertirse de pronto en el rostro de una celebración que congrega a miles de personas. “No me esperaba esta tensión mediática”, reconoció entre risas aAlba también confesó que disfrutaba más del Corpus en su etapa universitaria, aunque no pierde la ilusión por seguir viviéndolo. “Ahora, con mi hijo tengo menos tiempo, pero una buena feria siempre gusta. Cuando crezca un poco, no quedará más remedio que llevarlo”, apuntó esta joven montillana que ha hecho de la capital nazarí su casa, su lugar en el mundo.