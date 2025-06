Últimos días para visitar la muestra de Jorge Gallego en la Galería de Arte José Pedraza

La exposición, del reconocido pintor sevillano Jorge Gallego, entra ya en su recta final en la Galería de Arte José Pedraza de Montilla., la muestra podrá visitarse hasta el 20 de junio, en horario de lunes a viernes, de 18.00 de la tarde a 21.00 de la noche. No obstante, quienes deseen acudir en fin de semana o fuera de ese tramo, pueden concertar una cita previa, escribiendo al correo electrónicoo llamando al teléfono 680 518 318.La exposición reúne un total de dieciocho obras recientes, concebidas en diversos formatos —grande, mediano y pequeño— y ejecutadas con la minuciosidad técnica que caracteriza al autor. Trece de ellas están realizadas al óleo, sobre lino en su mayoría y algunas sobre madera. Las cinco restantes son dibujos en grafito sobre papel adherido a tabla, todas de pequeño formato y enmarcadas con precisión para formar una unidad visual coherente y sugerente.El hilo temático que las conecta es el paisaje, pero no como representación topográfica o decorativa, sino como vehículo de expresión interior. Se trata de escenarios que parecen hablar del abandono, de lo inacabado, de lo ruinoso. Espacios en los que la presencia humana es apenas una huella, un eco.Construcciones a medio hacer, estructuras sin vida, lugares que evocan una historia que el espectador intuye pero nunca llega a conocer del todo. Y, sin embargo, lejos de transmitir tristeza o desolación, estas pinturas están envueltas en una luz enigmática, casi metafísica, que proporciona calma. Una luz que consuela más que revela, que envuelve en lugar de herir.Jorge Gallego (Montellano, Sevilla, 1980) es uno de los artistas figurativos-realistas más destacados de su generación en España. Su trayectoria lo ha llevado a exponer en importantes ciudades del país, así como en ferias de arte internacionales en Japón, México, China y Corea del Sur.A sus 45 años, ha sido galardonado con los principales premios del panorama artístico nacional, entre ellos el Premio Reina Sofía, la Medalla de Honor del Premio BMW y el primer premio del Concurso de Pintura Figurativa de la Fundación de las Artes y los Artistas de Barcelona. En 2019 y 2021, además, fue doblemente reconocido con el primer premio del Certamen Cultural Virgen de las Viñas, un hecho inédito.Pero detrás de esa brillante hoja de vida hay una sensibilidad que ha ido evolucionando con el tiempo. En sus propias palabras, “el lenguaje figurativo naturalista ha dejado de ser un fin para convertirse en un vehículo a través del cual mostrarme de una forma más íntima y personal”.En esta etapa, el realismo de Gallego no pretende copiar la realidad, sino interpretarla. Lo que se aprecia en sus cuadros es una imagen creada a partir de lo real, pero modificada para generar un símbolo, una emoción o una pregunta. “La pintura es una realidad paralela que posee sus propios códigos”, afirma.Esa intención se hace visible en cada rincón de la exposición. No se trata de paisajes comunes, sino de espacios cargados de sugerencias. Algunas obras parecen detener el tiempo, otras nos empujan a asomarnos al interior de una ventana iluminada en la noche. Tres nocturnos sobresalen en este recorrido: dos de paisaje —uno rural y otro urbano— y un tercero que muestra un interior visto desde el exterior. La oscuridad en estos casos no oculta, sino que revela con mayor nitidez la poética del artista.Críticos, comisarios de exposiciones y especialistas coinciden en destacar esa capacidad de Gallego para conmover sin recurrir al dramatismo. Almudena Martínez del Junco, presidenta de la Diputación de Cádiz, lo expresó con claridad: “Perderse en la pintura de Jorge Gallego es sumamente fácil. Basta con ponernos frente a cualquiera de sus obras, olvidarnos de todo y dejarnos llevar por la magia que se esconde en cada pincelada”. Esa magia, sin embargo, no es fantasía, sino verdad interior.También Francisco Mantecón Campos, director del Museo de Alcalá de Guadaíra, subraya la atemporalidad de su mirada. “La obra de Jorge Gallego ha llegado a escrutar la esencia de lo que le interesa, desde lo cercano a la inmensidad”. En ese sentido, sus paisajes no son lugares, son estados del alma. El arte, en sus manos, se convierte en una forma de pensamiento silencioso.Tomás Paredes, presidente de la Asociación de Críticos de Arte de España, ha señalado que la obra de Gallego no se limita a representar, sino que presenta una propuesta estética y vital. “Nos abre ventanas a otros mundos, que nos hacen vivir de otra manera, que enriquecen nuestro sentir y nos conmueven”, subraya. Una afirmación que conecta perfectamente con el espíritu deLas cinco piezas en grafito, por su parte, añaden un registro más introspectivo al recorrido que ofrece la Galería de Arte José Pedraza. Son dibujos de pequeño formato, pero de gran intensidad. El dominio del trazo, el equilibrio en la composición y la contención emocional hacen de este conjunto una suerte de susurro visual que contrasta y complementa el silencio luminoso de los óleos.No es casual que esta exposición se titule. El propio artista ha manifestado que le interesa “descubrir el modo en el que habitamos el mundo, cómo lo utilizamos y cómo los espacios que ocupamos nos condicionan”. Gallego no pinta edificios, ni campos, ni cielos: describe con su pincel lo que esos lugares nos dicen cuando dejamos de mirar solo con los ojos.Además, la elección de Montilla y de la Galería de Arte José Pedraza como sede para esta muestra aporta un matiz especial. A pesar de haber expuesto en grandes espacios expositivos del país, esta es la única ocasión en que el artista presenta una muestra individual en la provincia de Córdoba. Una cita única, por tanto, para el público andaluz que quiera acercarse a su obra más reciente y personal.Quedan, pues, los últimos días para descubrir un trabajo que no solo muestra paisajes, sino que también habla —sin palabras— del alma humana. Hasta el 20 de junio, quienes entren en la galería de La Andaluza podrán descubrir no solo un conjunto de paisajes cuidadosamente elaborados, sino también una forma de pensar, de sentir, de estar en el mundo. La exposición termina pronto. Pero, como ocurre con las buenas pinturas, lo que deja permanecerá mucho después de que las luces se apaguen y José Pedraza eche la persiana hasta una próxima exposición.