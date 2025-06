El orfebre montillano José Redondo asume la restauración del palio de La Paz

La Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz de Montilla presentó este pasado sábado, durante su asamblea ordinaria de hermanos, el esperado proyecto de restauración y culminación del paso de palio de su titular mariana. La propuesta, diseñada por el orfebre montillano José Redondo Casado, no solo supone un avance en el patrimonio cofrade local, sino también un gesto profundamente simbólico que entrelaza tradición, devoción y arte.El joven artista montillano, hermano también de la cofradía que protagoniza el Domingo de Resurrección desde la Parroquia de Santiago Apóstol, fue el encargado de desgranar ante los asistentes las claves de un proyecto que busca elevar aún más el mensaje visual y espiritual de Nuestra Señora de la Paz.Según explicó durante su exposición, la culminación del paso incluirá piezas de gran complejidad y belleza: juegos de jarras, candelería, violeteros, peana, faroles de cola y llamador, sin olvidar la necesaria restauración y embellecimiento de los varales y respiraderos. Cada elemento ha sido concebido con un fuerte arraigo a la identidad de la hermandad y al sentir del pueblo de Montilla.Además, el diseño no ha sido pensado únicamente desde una perspectiva estética o funcional, sino también con una profunda carga simbólica. Redondo ha buscado crear un conjunto que dialogue no solo con la imagen de la Virgen de la Paz, sino también con el legado franciscano presente en la localidad, particularmente con la Franciscana Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora y San Francisco Solano. En ese sentido, cada pieza se convierte en un eslabón entre pasado y presente, entre lo visible y lo que solo puede sentirse desde el templo en el que recibió las aguas bautismales el patrón de Montilla.Y es que Nuestra Señora de la Paz no es una imagen cualquiera. Su rostro, sereno y levemente sonriente, refleja la plenitud tras la Resurrección. Una obra del imaginero cordobés Antonio Bernal Redondo que rompe con el arquetipo doloroso de otras vírgenes para mostrar, en cambio, la gloria alcanzada.Como recuerda la historiadora Elena Bellido, directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, “el puñal ha sido sustituido por una rama de olivo, distintivo ancestral de la paz, que ha sido cincelada en plata”. Un detalle que define toda una advocación, tratada como imagen de gloria y que pone el broche final a la Semana Santa de Montilla.El anuncio del proyecto ha sido recibido con entusiasmo por los hermanos del Resucitado, conscientes de que no se trata solo de embellecer un paso, sino de consolidar un legado. Porque cada pieza de orfebrería de José Redondo será, también, una forma de decir —sin palabras— que la Resurrección no es solo un punto final, sino también un nuevo comienzo.