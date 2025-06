Montilla rinde homenaje a las víctimas del nazismo

Montilla se unió ayer al mapa internacional de la memoria con un emotivo programa de actos en homenaje a los montillanos deportados a los campos de concentración nazis, con motivo del. La jornada, impulsada por el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine Córdoba y Jaén, dejó grabado en el suelo, y en la conciencia colectiva, el nombre de quienes fueron arrancados de sus vidas por la barbarie del nazismo.A mediodía, las puertas del Ayuntamiento se convirtieron en el epicentro de un acto cargado de simbolismo, del que. De este modo, la calle Puerta de Aguilar luce ya las primerasde la ciudad, esas pequeñas baldosas doradas que, más que tropezar, invitan a detenerse.Sobre ellas, los nombres de José Carrasco Navarro, Manuel Cerezo Rute, Antonio Duque Alcaide, Antonio Jordano Jordano, Luis Luque Espejo, Antonio Polonio Morales, Ángel Ramírez Muñoz, Tomás Rodas Castro, Miguel Torres Alcaide y los hermanos Juan y Manuel González León. Nueve de ellos fueron asesinados en Gusen y Mauthausen entre 1941 y 1942, tras haber huido de la Guerra Civil española y de la represión franquista.José Carrasco Navarro fue asesinado el 1 de julio de 1941 en Gusen; su nieto, Antonio Carrasco López, mantiene viva su memoria. Antonio Jordano Jordano murió el 23 de enero de 1942 en el mismo campo, mientras que Luis Luque Espejo falleció el 10 de diciembre de 1941.A su vez, Ángel Ramírez Muñoz fue asesinado el 21 de noviembre de 1941, y sus sobrinos han anunciado su intención de asistir al acto conmemorativo. Tomás Rodas Castro encontró la muerte el 30 de octubre de 1942; Miguel Torres Alcaide, el 28 de noviembre de 1941; y los hermanos González León también perecieron: Juan, el 11 de enero de 1942 en Gusen, y Manuel, el 25 de noviembre de 1941 en Mauthausen.Se sabe que en 2001, los hijos de Juan y el hijo y nieto de Manuel residían en Sant Joan Despí y Sant Feliu de Llobregat, municipios barceloneses a los que emigraron en los años cincuenta del siglo pasado, llevando consigo el recuerdo de sus padres y de sus tíos.La mayoría de estos nombres aparecieron por primera vez de forma oficial en el Boletín Oficial del Estado en 2019, cuando el Gobierno de España publicó una lista con 4.427 republicanos españoles asesinados en los campos nazis. El documento, fruto de un trabajo riguroso de investigación coordinado por el historiador Gutmaro Gómez Bravo y en el que colaboró el jiennense Arcángel Bedmar, puso luz sobre décadas de silencio.Uno de los casos más representativos es el de Manuel González León. Aunque nacido en Lucena, se trasladó de niño a Montilla, donde creció y trabajó como carbonero. Militante del Partido Comunista, combatió en el Ejército Republicano y, tras la caída de Cataluña, cruzó la frontera francesa.Fue internado en los campos de Barcarès y Saint Cyprien y, más tarde, deportado por los nazis a Mauthausen en julio de 1941. Solo tres meses después, murió en Gusen, con apenas 31 años. Su hermano Juan falleció poco tiempo después, en las mismas circunstancias.La historia de los hermanos González León quedó inmortalizada en 2010, cuando el Ayuntamiento de Montilla les dedicó una plaza en la confluencia de las calles Poeta Miguel Hernández, San Juan Despí y Alfareros. Aquel homenaje fue un primer paso. El de ayer fue, sin duda, un nuevo gesto de justicia y de humanidad.En la presentación del programa de actos, Cristina García, presidenta de la asociación Triángulo Azul y coordinadora del proyecto, destacó el esfuerzo de los familiares y colectivos memorialistas para dignificar la memoria de los exiliados españoles que terminaron en los campos nazis.“Más de 10.000 españoles, 1.500 andaluces y al menos 352 cordobeses fueron deportados; Montilla tuvo 11 vecinos en esa tragedia europea, todos ellos en Mauthausen, uno también en Dachau”, señaló García, quien hizo hincapié además en que cerca del 70 por ciento de los deportados cordobeses fueron asesinados.El acto comenzó con la lectura de biografías a cargo del historiador Arcángel Bedmar y de varios familiares de las víctimas. También se escucharon poemas y textos interpretados por el alumnado del Instituto de Educación Secundaria (IES) Emilio Canalejo Olmeda y del IES Inca Garcilaso, acompañados de música en directo. La emoción estuvo presente en cada palabra, en cada silencio, en cada gesto. Porque ese trozo de acera, a partir de ahora, será un lugar de memoria viva en Montilla.Antes, en el Salón San Juan de Dios, se inauguró una exposición, que ofreció una visión contextualizada de lo que supuso la deportación republicana al sistema de exterminio del Tercer Reich. Fotografías, documentos y paneles informativos pusieron rostro y nombre a historias que, durante décadas, fueron silenciadas.Ya por la tarde, el mismo espacio acogió la proyección del documental, un recorrido audiovisual por la experiencia de las víctimas y de sus descendientes. Una forma de devolverles la palabra, de romper el silencio y de construir memoria desde el presente.A continuación, tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron la historiadora montillana Pepa Polonio Armada, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Córdoba; Guadalupe Rodríguez Laguna, profesora del IES Inca Garcilaso; Isabel Barrón, sobrina de Ángel Ramírez Muñoz, en representación de los familiares de los homenajeados; y la concejala de Cultura, Soledad Raya. La conversación estuvo moderada, precisamente, por Cristina García Sarasa, en representación de la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine Córdoba y Jaén.Durante sus intervenciones, las ponentes coincidieron en la importancia de recuperar la memoria histórica como un acto de justicia, no solo para quienes fueron asesinados, sino también para sus familias y para las generaciones presentes. “No se trata solo de mirar atrás”, señalaron, “sino de aprender del pasado para construir un futuro donde el odio y la intolerancia no tengan cabida”.El proyecto–creado por el artista alemán Gunter Demnig y extendido ya por más de veinte países– persigue precisamente eso: hacer memoria desde lo cotidiano. Las placas no se colocan en grandes monumentos ni en lugares apartados, sino en las aceras, justo donde las víctimas vivieron, caminaron, soñaron. O, en su caso, en lugares relevantes, como es el caso del Ayuntamiento de Montilla. Porque la memoria, como la dignidad, debe estar al alcance de todos.En Montilla, este homenaje ha supuesto un paso más en ese camino. Uno que no se recorre en soledad, sino con la comunidad como testigo y garante. Y es que lasno solo recuerdan. También interpelan. Desde el suelo, desde el silencio, desde la ternura con que se acaricia una foto antigua. Para que nunca más. En ningún lugar. Contra nadie.