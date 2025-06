El Corpus Christi llena de fe y tradición las calles de Montilla

La Parroquia de Santiago Apóstol acogió en la tarde de ayer la salida de la solemne procesión del Corpus Christi, una de las expresiones más hondas de la religiosidad popular en Montilla. El cortejo eucarístico, que comenzó tras la misa oficiada por el reverendo Javier González Martínez, vicario parroquial y vicerrector de la Basílica Pontificia Menor de San Juan de Ávila, recorrió el corazón histórico de la localidad en una jornada marcada por la emoción, la belleza y las elevadas temperaturas.El reloj pasaba de las 20.00 de la tarde cuando, entre redobles de campanas y cantos litúrgicos, se abrieron las puertas del templo mayor de La Escuchuela. Decenas de fieles aguardaban en su interior o a las puertas de la iglesia para acompañar con devoción el paso del Santísimo Sacramento.Calles como Arcipreste Fernández Casado, San Juan de Ávila, Escuelas o la misma Plaza de la Rosa se convirtieron en escenario de fe viva, engalanadas con flores, colgaduras y alfombras improvisadas por los vecinos, respondiendo al llamamiento que días atrás había hecho la Agrupación de Cofradías para embellecer el itinerario.El ambiente fue solemne. Las marchas interpretadas por la Agrupación Musical La Unión, que volvió a aportar el acompañamiento sonoro a este día tan señalado, sirvieron de hilo conductor para una procesión en la que se entrelazaron recogimiento y cercanía. A lo largo del recorrido, numerosas personas se presignaron al paso de la custodia, que paseó por Montilla con el respeto y la elegancia que exige su valor patrimonial y espiritual.Y es que en el centro del cortejo destacó, una vez más, la custodia de 1809, obra del orfebre cordobés Manuel Aguilar y Guerrero, auténtica joya de la platería neoclásica. Su estructura delicada, adornada con detalles minuciosos que siguen deslumbrando más de dos siglos después, simboliza con fuerza lo que representa esta festividad: la exaltación del Cuerpo de Cristo y su presencia real entre los fieles.Las hermandades de Pasión y Gloria, así como otras asociaciones religiosas montillanas, participaron en el desfile con estandartes, insignias y grupos de hermanos ataviados con sus medallas y bordones. Cada paso, cada canto, cada mirada hacia la custodia componía una liturgia compartida que atravesaba no solo las calles, sino también la emoción de quienes formaban parte del recorrido que, a su paso por la calle Escuelas, recibió una refrescante ofrenda de manos de la familia Bellido Vela, responsables de la firma, quienes distribuyeron botellas de agua entre la comitiva.Durante la mañana, los actos litúrgicos se habían extendido por diferentes enclaves del municipio. Monasterios, conventos y parroquias, como San Sebastián, San Francisco Solano, La Asunción o Santa Ana, ofrecieron a los fieles la posibilidad de vivir esta solemnidad desde múltiples rincones de la ciudad. Estos momentos de oración, a menudo discretos pero muy significativos, sirvieron de antesala espiritual para la procesión de la tarde.La celebración del Corpus Christi en Montilla no es una tradición reciente ni improvisada. Existen registros históricos de una cofradía sacramental activa ya antes de 1554, lo que da cuenta de una arraigada trayectoria de culto y devoción. Este año, el cartel anunciador ha sido obra del fotógrafo local Chema Garrido Mármol,. Su imagen captó, con la sensibilidad y hondura que caracterizan sus trabajos, el sentido profundo de la festividad.En los días previos, las parroquias acogieron actos de preparación que incluyeron vigilias extraordinarias, triduos y exposiciones del Santísimo. Una especie de cuenta atrás espiritual que culminó ayer tarde en una jornada muy calurosa en la que, como subrayaron desde la organización, “las calles se convierten en altar y los corazones, en custodias vivas”.En ese sentido, los versos escogidos para acompañar este año la celebración hablaban por sí solos: “Cristo en todas las almas y en el mundo la paz”. Una frase sencilla, pero contundente, que resume el espíritu de una festividad que, más allá del rito externo, busca alimentar una vivencia interna de unidad, fraternidad y esperanza.Así, Montilla volvió a vivir un Corpus lleno de significado, donde la tradición no se repite como una fórmula vacía, sino que se renueva en cada paso, en cada gesto, en cada suspiro contenido al paso de la custodia. Una procesión que, más que andar por las calles, camina por el interior de los fieles montillanos.