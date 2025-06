María del Mar Marqués vuelve a subir al podio del Campeonato de España de Clubes

FOTOGRAFÍA: MARÍA DEL MAR MARQUÉS (CEDIDAS) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MARÍA DEL MAR MARQUÉS (CEDIDAS)

La atleta montillana María del Mar Marqués Córdoba ha vuelto a demostrar su talento y su extraordinaria capacidad al lograr, este pasado domingo, una nueva medalla de bronce en el Campeonato de España de Clubes División de Honor (Liga Iberdrola de Atletismo), disputado en el Estadio Los Pajaritos de Soria.La deportista, que milita desde hace años en el Club Trops-Cueva de Nerja —además de presidir el Club Atletismo Montilla–, contribuyó con tres valiosos puntos en la prueba de 3.000 metros obstáculos, resultado clave para que su equipo se subiera al tercer escalón del podio nacional.El campeonato, considerado como la máxima categoría del atletismo por equipos en España, reunió a los ocho mejores clubes femeninos del país. En una final de infarto, resuelta casi en el último relevo, el equipo malagueño logró 14 puntos que le permitieron situarse por detrás del Diputación de Valencia Club de Atletismo, campeón con 16 puntos, y del Facsa - Playas de Castellón, segundo con 15. Por detrás, con 13 puntos, se quedó el Atlético San Sebastián, que se vio desplazado del podio por apenas un suspiro.En declaraciones a, María del Mar Marqués no pudo ocultar su satisfacción por este nuevo logro en División de Honor. "Esta categoría de atletismo se podría equiparar a la Primera División del fútbol, es decir, es lo más top en el mundo del atletismo nacional", detalló la laureada deportista montillana que, ya el pasado año,, que se disputó en la pista de atletismo Gaetà Huguet de Castellón.En esta ocasión, la prueba que disputó María del Mar Marqués fue la de 3.000 metros obstáculos, en la que finalizó en quinta posición, con un crono de 11:04.17. “La verdad es que me fue bastante regular”, reconoce la atleta montillana, quien asegura que “no estaba bien de sensaciones y fui un poco regular aunque, al final, logré aportar tres puntos a mi equipo”.Marqués ha querido poner en valor el esfuerzo colectivo que ha llevado al Club Trops-Cueva de Nerja a estar entre los tres mejores clubes del país en un exigente sistema de competición que consta de tres jornadas decisivas en las que se miden 16 equipos de toda España en diferentes disciplinas como Lanzamiento de Martillo, Salto de Altura, Salto con Pértiga, Salto de Longitud, Lanzamiento de Disco, Triple Salto, Velocidad, Marcha, Obstáculos o Lanzamiento de Jabalina, entre otras..Según detalla, su club logró la primera posición en las dos primeras jornadas, sumando ocho puntos que resultaron fundamentales para afrontar con garantías la final. “Nosotros en cada jornada hemos competido con cuatro de esos 16 equipos. Y se hace como en fútbol, ¿sabes? O sea, si quedas primero, pues vas para un lado, si quedas segundo, vas para otro, se hace por sorteo. Y al final, pues, si quedas eso primero, son cuatro puntos, segundo, tres, tercero, dos, cuarto, uno”, explica con claridad.“Esos cuatro puntos que hemos conseguido en cada una de las jornadas por quedar primeras, pues los llevamos como de ventaja, o sea, una suma de ocho puntos para la final”, indica. En esa última fase, añade, “nosotros hemos competido como en el título, que son con los ocho equipos que iban primero. Y después hay otros ocho equipos que compiten como en el descenso”.Nacida en Montilla el 5 de abril de 1999, María del Mar Marqués Córdoba, es ya un referente indiscutible del deporte local. Su rostro forma parte desde hace tres años del, un proyecto impulsado para visibilizar el papel de la mujer en distintos ámbitos profesionales. Allí, junto a otras paisanas destacadas de diferentes ámbitos, su imagen se alza como símbolo de superación, constancia y ejemplo para las nuevas generaciones.En su extenso palmarés figuran títulos autonómicos de campo a través, victorias en carreras populares y en pruebas de diferentes distancias en las que, en ocasiones, ha brillado junto a sus hermanas Rocío y Elena, también deportistas destacadas en el circuito andaluz.Con este nuevo éxito, María del Mar Marqués Córdoba repite la hazaña que ya logró el pasado año en Castellón y vuelve a constatar que su constancia y dedicación no solo le han permitido destacar en la élite del atletismo nacional, sino que, además, sigue ejerciendo una labor fundamental en la promoción del deporte base desde su papel al frente del Club Atletismo Montilla.