La montillana Alba Córdoba gana el Premio "Lorenzo Gomis" a la mejor tesis sobre Periodismo de Datos

La montillana Alba Córdoba Cabús ha recibido el prestigioso Premio "Lorenzo Gomis" a la mejor tesis doctoral en el marco del XXXI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística (SEP), celebrado los pasados días 4, 5 y 6 de junio en la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija de Madrid.Su investigación, dirigida por Pedro Farias Batlle, se centra en el análisis de los estándares de calidad y la práctica del periodismo de datos en los principales periódicos españoles y ha destacado entre las nueve tesis presentadas en esta edición.Nacida en Montilla el 23 de septiembre de 1993, Alba Córdoba Cabús ha logrado en apenas unos años lo que muchos investigadores y académicos persiguen durante décadas. Doctora en Educación y Comunicación Social por la Universidad de Málaga (UMA), donde obtuvo la máxima calificación —Sobresalientecon mención Internacional—, su trabajo ha sido reconocido como una aportación pionera en un terreno poco explorado en el ámbito español: el Periodismo de Datos.Y es que su tesis, que hace unos meses tuvo una gran repercusión en medios de ámbito nacional, no solo revisa la puesta en práctica de esta especialización en la prensa española, sino que propone un modelo metodológico propio que ya ha sido replicado en investigaciones posteriores.Desde sus inicios en 2018, cuando estudió los primeros pasos del Periodismo de Datos durante las elecciones generales de 2015, la investigadora montillana ha tejido una línea de investigación sólida y profundamente conectada con la evolución digital del oficio periodístico.Y es que, en un contexto en el que las redacciones de los grandes medios se transforman y los datos se han convertido en materia prima para el ejercicio del buen periodismo, Alba Córdoba ha sabido detectar un vacío académico y llenarlo con rigor, mirada crítica y audacia investigadora.No es casualidad, pues, que los trabajos derivados de su tesis hayan sido ampliamente citados y reconocidos en el entorno científico. De hecho, hasta su propuesta, no se había sistematizado ni definido con claridad qué estándares de calidad debían regir esta rama emergente del Periodismo.Su trayectoria académica resulta igual de impresionante. Actualmente desarrolla su labor como personal investigador posdoctoral en la Universidad Jaume I de Castellón, dentro de un programa financiado por la Generalitat Valenciana. También ha sido contratada en la Universidad de Málaga, donde obtuvo una beca FPU del Ministerio de Universidades y destacó como becaria de colaboración.Tanto su Grado en Periodismo en la UMA como su Máster en Investigación, y en 2021 recibió el Premio al Profesorado de la Universidad de Málaga, en un claro reflejo de su compromiso docente y su capacidad para conectar con el alumnado.Además de contar con más de veinte artículos publicados en revistas de alto impacto como, su producción intelectual incluye cerca de medio centenar de capítulos en editoriales indexadas de prestigio como, así como más de sesenta comunicaciones presentadas en congresos internacionales. Ha formado parte, además, de comités científicos y de organización de más de una decena de estos encuentros y colabora como revisora habitual de revistas académicas de referencia, comoEn ese sentido, su perfil combina una profunda vocación investigadora con un compromiso real con la comunidad académica internacional. Prueba de ello es su estancia en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Viena, una de las instituciones más reconocidas del mundo en el campo de la Comunicación, según el ranking de Shanghai.El jurado del VIII Premio "Lorenzo Gomis", correspondiente al año 2025, estuvo presidido, en representación de la SEP, por Concha Pérez Curiel, sucesora deal frente del Departamento de Periodismo II de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.Como secretaria actuó Ainara Larrondo Ureta, de la Universidad del País Vasco, y completaron el tribunal Gema Alcolea Díaz (Universidad Rey Juan Carlos), Pablo López Rabadán (Universitat Jaume I) y Dolors Palau Sampio (Universitat de València). Tras una deliberación que reconoció la calidad y relevancia del trabajo presentado, el fallo fue claro: la tesis de Alba Córdoba merecía ser destacada como la mejor del año.Este galardón no solo reconoce una investigación brillante, sino que también pone en valor un campo del Periodismo en constante transformación. Y es que, en tiempos donde los datos inundan las pantallas de los usuarios y lectores, comprender cómo se construyen, interpretan y presentan al público se vuelve más urgente que nunca. Gracias al trabajo de investigadoras como Alba Córdoba Cabús, hoy es posible mirar ese universo con más herramientas, más criterio y, sobre todo, con más conciencia crítica.