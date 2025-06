Aureliano Sáinz | Hombre y mujer trabajando

Uno de los temas que he trabajado con mis alumnos a lo largo del tiempo es cómo ven los escolares de Educación Primaria el trabajo de los adultos según los géneros masculino y femenino. El objetivo era, aparte de conocer sus desarrollos gráficos, averiguar qué tipo de trabajo asociaban con el hombre y con la mujer.La propuesta se llevó a cabo en cuarenta centros que aceptaron que pudiese desarrollarse en sus aulas. A mis alumnos les indiqué que deberían indicarles a los niños y niñas que tenían total libertad para dibujar en cada lado de la lámina la escena que deseaban representar. De este modo, a lo largo de los años con esta actividad se logró alcanzar la cifra de más de quinientos dibujos, lo que es indicio de que los resultados son bastante significativos.Al clasificarlos y analizarlos por cursos, me llevé la sorpresa de que los modelos que los chicos y chicas de Primaria manifestaron en sus dibujos se alejan, mayoritariamente, de los estereotipos que predominan socialmente, de forma que sus ideas acerca del trabajo que realizan hombres y mujeres están lejos del concepto tradicional de que es el hombre el que trabaja fuera de casa, al tiempo que la mujer se queda en la misma realizando labores domésticas.Son las chicas las que más se separan de este estereotipo tan afianzado en el imaginario colectivo. Así, las profesiones que ellas representan para el género femenino van desde profesoras, veterinarias, policías, oficinistas, científicas… hasta bomberas, mineras, constructoras. Con ello, reflejan lo que les gustaría ser el en futuro, por lo que no se ven ligadas necesariamente al trabajo doméstico.Puesto que conviene saber cómo piensan de manera separada niños y niñas, los comentarios los dividiré en dos partes. En esta primera, mostraré una selección de seis dibujos de niños, expuestos de menor a mayor edad y, en otra, veremos los de las niñas.Previamente, quisiera apuntar que suelen dibujar en primer lugar a un personaje de su propio sexo, ya que ello supone una proyección de su identidad de género. Esta es la razón por la que todos los chicos comenzaron por una figura masculina.Dibujo de un niño de 6 años que se encuentra en el primer curso de Primaria. A la hora de entregarlo, manifestó que había trazado a un hombre trabajando en la construcción y, posteriormente, a una mujer que lo hacía en la oficina. En este caso, el autor entiende que tanto el hombre como la mujer trabajan fuera de casa: uno, en un trabajo que exige mayor fuerza física y, el otro, con mayores destrezas en el ámbito administrativo.Que los modelos masculino y femenino están cambiando hacia unas relaciones más igualitarias queda patente en este dibujo de Juan, de 7 años. Empezó dibujando, en la izquierda, una figura masculina que plancha la ropa. Una vez que la terminó, trazó una escena similar en la derecha, es decir, una figura femenina también planchando.¿Dónde contempló el pequeño autor esta escena? Me imagino que fue en su propia casa, por lo que, supongo, que ha visto tanto a su padre como a su madre usando la plancha, siendo un ejemplo de que los valores de igualdad se aprenden inicialmente en el seno de la familia.El tercer dibujo pertenece a Manuel, de 8 años, que padece el síndrome de Asperger, síndrome relacionado con el autismo. En la lámina nos muestra, en la izquierda, a un personaje masculino que es astronauta y, en la derecha, a uno femenino que trabaja en la construcción. Dada sus condiciones, resultó difícil fue obtener una explicación de estos trabajos, ya que una de las dificultades que presentan los niños con síndrome de Asperger es la de comunicación con aquellos que les rodean.Este trabajo corresponde a un alumno de 9 años de cuarto curso de Primaria. En este caso, acude de nuevo a una escena doméstica, que me imagino es la expresión de lo que vive en su casa. Comienza por la izquierda con la figura de un hombre cocinando y, al pasar al lado derecho, plasma a una mujer barriendo. Entendemos que el autor ha tomado los modelos que le ofrecen su padre y su madre, dado que no acude a profesiones o trabajos que se desarrollan fuera del hogar. Así pues, el trabajo del hogar se muestra repartido, lo que nos acerca a un modo igualitario de entender las funciones en el seno de la familia.A medida que se avanza en edad, las referencias al hogar en el que se vive dan paso a trabajos que se llevan a cabo fuera del mismo. De este modo, nos encontramos con empleos y profesiones que, en cierta medida, reflejan las expectativas que niños y niñas tienen en función de los niveles económicos y sociales de sus padres.En este caso, nos encontramos con un dibujo de un chico de 10 años. Vemos que comienza en la izquierda con un personaje masculino que trabaja en el servicio de limpieza municipal de Córdoba. Una vez que acabó la parte izquierda, acudió a trazar la escena de la derecha, de modo que representa a una figura femenina que ejerce de policía municipal ordenando la circulación.Cerramos con el dibujo de un chico de 11 años que se encontraba en el último curso de Primaria. Elabora la escena de la izquierda con un personaje masculino que trabaja en la jardinería. Acabada la misma, y en el lado derecho, vemos que plasma una figura femenina que lo hace en la construcción, de modo que, en este caso, es la mujer la que ejerce una actividad físicamente más dura.Con estos ejemplos, comprobamos que los cambios sociales, en lo que respecta a los géneros masculino y femenino dentro del mundo del trabajo, inciden en la mente de las escolares, de forma que el estereotipo tradicional que separaba al hombre y la mujer, mayoritariamente, ya no sirve para las nuevas generaciones.