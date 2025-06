El Sagrado Corazón de Jesús recorre Montilla en una procesión histórica

El Sagrado Corazón de Jesús del Colegio La Asunción protagonizó en la tarde de ayer una procesión extraordinaria por las calles del centro de Montilla, en un emotivo acto conmemorativo por el décimo aniversario de la Fundación Spínola. Y lo que en apariencia podía parecer una celebración más, se convirtió en un hito sin precedentes para generaciones enteras de alumnas, familias y educadores que encontraron en esta salida no solo un momento de fe, sino también un reencuentro cargado de memoria, afecto y simbolismo.La jornada dio comienzo a las 19.30 de la tarde con una eucaristía de Acción de Gracias en la Parroquia de Santiago Apóstol que dio paso a lo que, para muchas personas vinculadas al Colegio La Asunción, era un sueño largamente esperado: ver procesionar por primera vez la imagen del Sagrado Corazón, la misma que preside desde hace décadas la escalera que conduce a la capilla de la antigua casa solariega de Don Diego de Alvear y Ponce de León.Tras la misa, “El Señor del Cole” —recién restaurado por la artista Rosa Cabello, quien ha logrado resaltar su espectacular policromado— inició su recorrido por las calles del centro histórico. Y lo hizo sobre el paso a varal del Señor Amarrado a la Columna, cedido generosamente por la Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza.Padres, madres, antiguas alumnas, profesoras jubiladas y jóvenes estudiantes formaron parte de una cuadrilla que disfrutó de las marchas de la Agrupación Musical La Unión, que puso el broche de oro a una jornada difícil de olvidar. Al frente del paso, Francisco José Requena, capataz también de Nuestro Padre Jesús Nazareno cada Viernes Santo, contó como contraguías con Maripaz Márquez, María José Ligero, Valle Guijarro y Manuel Caro.Uno de los momentos más simbólicos tuvo lugar cuando la imagen pasó junto al Colegio La Asunción, momento en el que se compartió una oración colectiva que envolvió a “El Señor del Cole”. Fue, para muchas de las personas que pudieron vivir este instante, como si el tiempo se hubiese detenido para devolverles, aunque solo fuera por un momento, aquella infancia que aún pervive entre las paredes del centro.En la organización del acto participaron numerosos miembros de la comunidad educativa y personas vinculadas al centro, como el fotógrafo José María Garrido Mármol,, autor de un cartel que resumía a la perfección el espíritu del evento: unas puertas abiertas, como símbolo de acogida, de encuentro, de una Iglesia que quiere salir al encuentro del otro.En los días previos,, la dirección del colegio había cursado una invitación a toda la ciudadanía a sumarse a un acto “preparado con devoción y cariño”. Y es que no se trataba solo de una procesión, sino de algo mucho más íntimo y colectivo a la vez: una celebración de la identidad compartida, de los vínculos que no se rompen con el paso de los años; de la espiritualidad cotidiana que marca y acompaña.Porque el Sagrado Corazón del Colegio La Asunción es, para muchas personas vinculadas a este centro educativo, exactamente eso: una presencia que ha estado siempre allí, en la escalera que da acceso a la capilla, esperando. Ayer, por primera vez, salió al encuentro de su gente. Y su gente lo acompañó.