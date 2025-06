Un "tapón inteligente" permite controlar el velo de flor en la crianza del vino fino

Un grupo de científicos de la Universidad de Córdoba ha desarrollado un tapón inteligente que permite observar, a distancia y en tiempo real, la evolución del velo de flor, la delicada capa de levaduras que transforma el vino en auténticas joyas enológicas como el fino, el amontillado o la manzanilla.En el interior de una bota de roble americano, donde el silencio, la penumbra y el tiempo son parte del proceso, hay ahora un nuevo invitado: una diminuta cámara que, sin alterar el equilibrio del vino, observa cada día el velo que flota sobre su superficie.Se trata de un dispositivo singular, fruto de la colaboración entre los grupos de investigación Vitenol y de Instrumentación y Electrónica Industrial de la Universidad de Córdoba (UCO), y que ha sido puesto a prueba en una de las firmas más reconocidas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles:Esta herramienta, recientemente patentada, pretende dar un giro al control tradicional de la crianza biológica, una técnica ancestral que se mantiene viva en bodegas de Jerez, Sanlúcar, el Condado de Huelva o Montilla-Moriles. En estos lugares, los vinos no se aíslan completamente del aire, sino que se crían bajo el resguardo de un velo de flor, un ecosistema de levaduras que protege y perfuma el vino con matices que le aportan su personalidad y singularidad.Hasta ahora, la vigilancia de ese velo dependía de la experiencia y la constancia de operarios que abrían cada barril, uno a uno, para comprobar su estado. Una tarea ardua, repetitiva y no exenta de riesgo, especialmente en las bodegas que almacenan sus criaderas a varias alturas.Con el nuevo tapón, esa rutina podría simplificarse notablemente: una pequeña cámara con iluminación LED, protegida por metacrilato, toma imágenes diariamente y las transmite mediante wifi a una plataforma externa. Desde allí, cualquier técnico puede revisar el estado del vino desde un móvil, unao un ordenador.Juan Moreno, coordinador del grupo Vitenol y uno de los inventores del sistema, subraya que "eEste dispositivo permite evitar desplazamientos y riesgos innecesarios, sobre todo en instalaciones que trabajan con tres o cuatro escalas verticales". Las imágenes permiten observar el color, la extensión y el estado general del velo con precisión, sustituyendo el ojo humano por una visión constante y objetiva.Quien también creyó en el potencial de esta innovación fue Eduardo Cañete, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la UCO. Fue él quien impulsó la investigación al detectar un vacío tecnológico en los vinos criados biológicamente. “En los tintos, ya hay sensores para todo: color, merma, temperatura... Pero aquí no había nada adaptado”, explica. Con ese punto de partida, los dos grupos universitarios comenzaron a idear prototipos hasta dar con un diseño funcional y viable.El dispositivo, que funciona con pilas recargables y tiene una autonomía de hasta dos años, incorpora además sensores ambientales –temperatura, humedad, presión– que influyen directamente en el desarrollo del velo. De ese modo, no solo capta imágenes, sino que reúne datos útiles para interpretar la evolución del vino y tomar decisiones con más información en la mano.Durante meses, el prototipo se ha puesto a prueba en Bodegas Pérez Barquero, referencia centenaria en el corazón de Montilla-Moriles. Fundada en 1905, esta casa agrupa a otras tres bodegas emblemáticas: Gracia Hermanos, Compañía Vinícola del Sur y Tomás García. En conjunto, forman un grupo que no solo ha sabido preservar el legado enológico andaluz, sino que también ha abierto sus puertas a la innovación más puntera.La prueba en Pérez Barquero ha sido clave. No solo ha validado el funcionamiento del tapón en condiciones reales, sino que ha servido para ajustar detalles técnicos y compatibilizar el dispositivo con la estética y la tradición de las botas centenarias.“Aún queremos mejorar aspectos como el diseño exterior, el tamaño y añadir nuevos sensores económicos que aporten más información”, comenta Cañete. La meta final no es otra que la de convertir cada bota de roble americano en una suerte de laboratorio en miniatura.Y es que, a largo plazo, los investigadores imaginan un sistema todavía más ambicioso: crear un gemelo digital de cada tonel, un modelo virtual que simule en tiempo real su comportamiento físico y enológico. Ese banco de datos, alimentado por miles de imágenes y registros, permitiría incluso aplicar Inteligencia Artificial o reconocimiento de patrones, anticiparse a posibles problemas o establecer alertas automáticas.Por el momento, varias bodegas ya han mostrado interés por el dispositivo, patentado por Juan Moreno y Eduardo Cañete. El proyecto ha contado con el respaldo del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario de Andalucía (ceiA3) y se ha desarrollado en el marco de los proyectos, impulsados por la Junta de Andalucía.La elección de Pérez Barquero para llevar a cabo este experimento no ha sido casual: desde la selección de los mejores pagos de viñas –albarizas de la Sierra de Montilla y de Moriles Altos- hasta la recolección, el transporte y la molturación de la uva, esta firma montillana presta atención a todos los pasos que continúan con la elaboración del mosto nuevo, su cata y su selección, previa al destino final que, según sus características, serán las botas de crianza, en la amplia gama de vinos de la zona: Finos, Olorosos, Amontillados, Palos Cortados y Dulces de Pedro Ximénez.Reconocido con las distinciones más relevantes en el mundo del vino –con las máximas puntuaciones Parker, multitud de premios y medallas en concursos nacionales e internacionales, así como extraordinarias reseñas en las principales guías–, el Grupo Pérez Barquero ha extendido su nombre por todos los rincones del territorio nacional. No en vano, sus vinos, brandis y vinagres se encuentran en más de cincuenta países de los cinco continentes, figurando a la cabeza de los exportadores de vinos de la zona.Asimismo, Pérez Barquero es una de las pocas bodegas españolas distinguidas con el selloque concede la Dirección General de Innovación y Competitividad dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, una distinción que demuestra que la I+D+i también es posible en el sector vitivinícola.