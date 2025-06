Estela Hidalgo Castellano se proclama campeona de Andalucía Occidental Sub-12 en Triatlón

FOTOGRAFÍA: CLUB ATLETISMO MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB ATLETISMO MONTILLA

La atleta montillana Estela Hidalgo Castellano conquistó este sábado el oro en la fase final del Campeonato de Andalucía Occidental Sub-12 de Triatlón, celebrada en Algeciras, tras una actuación sobresaliente que la situó muy por encima de sus rivales.La ciudad gaditana se convirtió este sábado en el epicentro del atletismo base andaluz con la celebración del Campeonato de Andalucía Occidental Sub-12 de Triatlón y Sub-14 de Fondo. Organizado por la Federación Andaluza de Atletismo en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras y el Club de Atletismo Bahía de Algeciras, el evento reunió a jóvenes promesas del deporte procedentes de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, que se midieron en distintas combinaciones de pruebas adaptadas a su categoría.En ese escenario, con el sol como testigo y las altas temperaturas marcando el ritmo de la jornada, brilló con luz propia Estela Hidalgo Castellano, joven atleta del Club Atletismo Montilla que logró no solo el pase a la final, sino también la victoria absoluta en la exigente modalidad de Triatlón que combina salto de longitud, lanzamiento de jabalina y una prueba de fondo de mil metros lisos. Tres disciplinas muy diferentes entre sí, que exigen tanto potencia como resistencia y una técnica depurada. Y la joven deportista montillana lo tuvo todo.Estela Hidalgo Castellano firmó una actuación memorable. Alcanzó los 3,86 metros en el salto de longitud, mejorando su anterior marca personal, y cruzó la meta de los 1.000 metros en un tiempo de 3 minutos y 28 segundos, un registro que no solo la colocó en lo más alto del podio, sino que se convirtió en la mejor marca andaluza del año en su categoría.Con una puntuación total de 965 puntos, Hidalgo se impuso de forma contundente a sus rivales más cercanas: Ainara Martínez Fernández, del Club Tomares Aljarafe, con 875 puntos, y Gadea Muñoz Robledo, del Club Deportivo Atletismo Bollullos, que alcanzó los 869.Además, el resultado obtenido por la atleta montillana fue el más alto entre ambas finales autonómicas celebradas en Andalucía. Ni siquiera la vencedora de la final de Andalucía Oriental, Nerea Castellano Padilla, del Club Antorcha de Andújar, logró superar sus cifras, al quedarse en 888 puntos.Este nuevo título autonómico consolida la trayectoria ascendente de Estela Hidalgo, que ya el año pasado fue subcampeona de fondo en el estadio de La Cartuja. Una progresión constante que es fruto de la disciplina, el talento y una capacidad de sacrificio que, a su corta edad, ya deja entrever un futuro prometedor en el atletismo.A su vez, el pasado 17 de mayo, Estela Hidalgo Castellano se quedó a las puertas del podio, con una notable cuarta posición, en el, que se disputó en el Estadio Iberoamericano de Atletismo “Emilio Martín” de Huelva.El campeonato, que contó con la presencia del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, junto al teniente de alcalde delegado de Deportes, Jorge Juliá, y el delegado de Coordinación Municipal, Vicente Palomares, fue también escenario de importantes actuaciones por parte de otros integrantes del Club Atletismo Montilla.María Marqués Casado obtuvo una meritoria sexta posición en el Triatlón A, que incluye pruebas como 60 metros vallas, 60 metros lisos y lanzamiento de peso. Por su parte, Manuel Espejo Adamuz logró subirse al tercer peldaño del podio en el Triatlón B, idéntico al que disputó Hidalgo, mientras que Sergio Perea Castro rozó el podio con una cuarta plaza en el Triatlón E, compuesto por 2.000 metros marcha, 60 metros lisos y jabalina.Tal y como reconocieron adesde el Club Atletismo Montilla, "la sola presencia de estos jóvenes atletas en la final ya representa un logro en sí mismo, tras una intensa temporada marcada por el esfuerzo, la constancia y el afán de superación". Y es que todos ellos han demostrado estar entre los mejores de Andalucía, en una cita que no solo premió el rendimiento deportivo, sino también valores como el compañerismo o la pasión por el deporte.