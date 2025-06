La Romería de la Virgen de las Viñas reúne a decenas de montillanos en La Pradera

Decenas de montillanos desafiaron ayer el sofocante calor de la Campiña cordobesa para rendir homenaje, un año más, a la Virgen de las Viñas. Ni los más de 36 grados que marcaron los termómetros en las horas centrales del día lograron frenar el paso de la devoción ni el deseo de seguir alimentando una tradición que, desde hace veinticuatro años, da sentido al mes de junio en Montilla.La jornada comenzó con uno de esos rituales sencillos pero profundamente arraigados: el tradicional desayuno molinero a las puertas de la Ermita de La Merced, en el corazón mismo de la Barriada de El Gran Capitán. Pan, aceite y conversación entre vecinos que compartían algo más que el inicio de una jornada de convivencia.Poco después, la Asociación Cultural Benéfica Grupo Romero Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo, junto con la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas, comenzaron su recorrido desde la Barriada de El Gran Capitán. Al frente, la imagen de la patrona del gremio de la vid y el vino, delicadamente instalada sobre una pequeña carreta que avanzaba al compás de la flauta y el tamboril.El primer alto en el camino no se hizo esperar. A la altura del Puesto Principal de la Guardia Civil, en la Avenida José Padillo, la comitiva se detuvo para realizar la habitual ofrenda floral a la imagen de la Virgen del Pilar. Una parada breve, pero cargada de simbolismo, frente a la pequeña escultura que custodia la entrada del cuartel, testigo de tantas romerías pasadas.Con el sol apretando sin tregua, los romeros alcanzaron por fin el Parque Enrique Tierno Galván, donde La Pradera volvía a ser el epicentro de la celebración. Este espacio, que desde 2018 acoge la cita, ofreció una vez más la amplitud y los servicios necesarios para que la jornada pudiera vivirse con mayor comodidad.Allí, bajo las copas de los árboles que ofrecían algo de tregua al sofocante calor, se celebró la Misa Romera, un momento de recogimiento que contrastaba con el bullicio previo del camino. Las oraciones se mezclaban con los cánticos, y el eco de la fe se confundía con el murmullo del público.Pero la romería no se entiende sin la convivencia, sin la comida compartida, sin los abrazos que solo da el reencuentro. Y en ese sentido, La Pradera volvió a ser el mejor escenario posible. Mientras los más pequeños corrían entre las sombras y los adultos buscaban refugio bajo carpas y sombrillas, la música comenzó a llenar el ambiente. Los grupos Salmuera y Cantares fueron los encargados de poner banda sonora a una jornada que combinó lo sagrado y lo festivo con naturalidad.La tarde avanzó entre anécdotas, palmas y brindis. El calor no daba tregua, pero la celebración tampoco. Llegado el momento, tuvo lugar la entrega de trofeos y medallas, una tradición que reconoce la implicación y el esfuerzo de quienes mantienen viva esta cita año tras año.Fue justo antes de emprender el camino de regreso cuando la comitiva hizo una nueva parada, esta vez en la Cooperativa La Aurora, donde se llevó a cabo otra ofrenda floral, en esta ocasión con un guiño directo al mundo vitivinícola, tan profundamente enraizado en la ciudad, santo y seña del marco Montilla-Moriles.El último tramo del recorrido condujo de nuevo hasta la iglesia de La Merced. Allí se entonó la tradicional. Una despedida cargada de emoción, de promesas compartidas y de miradas que parecían suspirar “hasta el año que viene” pero sin necesidad de palabras.La imagen de la Virgen de las Viñas que volvió a presidir la jornada de ayer no es la misma que desfilaba en los primeros años. De hecho, fue donada en 2003 por Manuel García Jiménez, en sustitución de la talla original de Amadeo Ruiz Olmos, la misma que, cada primer domingo de septiembre, protagoniza la procesión durante la Fiesta de la Vendimia.Pero en su florida carreta, adornada con esmero, la actual imagen mantiene intacto el cariño de un pueblo que la acompaña con la misma devoción que hace más de dos décadas. Porque la Romería de la Virgen de las Viñas no es solo una cita en el calendario: es una forma de sentir y de celebrar, bajo el calor de junio, el orgullo de pertenecer a una tierra que se sigue reuniendo, año tras año, en torno a sus tradiciones más queridas.