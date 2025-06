¿Cuánto gana al mes un higienista bucodental?

La de higienista bucodental es una de las profesiones mejor remuneradas en la actualidad. No en vano, las personas que se dedican a esta labor ganan, de media, un salario mensual más que competitivo dentro del ámbito sanitario, gracias a la creciente demanda de este perfil profesional en clínicas y centros de salud.Y es que, en un mundo en el que, cada vez más, se valoran aspectos como la prevención, la salud y la estética, el papel de estos profesionales se ha vuelto esencial para el cuidado integral de la salud bucal. Por eso, muchas personas con vocación sanitaria se preguntan qué cursos hay que realizar para poder recibir esta formación y, sobre todo, si es posible hacerlo sin una nota de acceso exigente.La respuesta está en la Formación Profesional, y más concretamente, en el Grado Superior Higiene Bucodental que imparte Davante, una institución educativa nacida de la unión de dos referentes en España: MasterD y MEDAC. Más de un millón de personas han confiado en ellos para cambiar su futuro. Ahora, lo hacen bajo una nueva marca que pone el foco en la empleabilidad y en una enseñanza pensada para los retos actuales.Estudiar en Davante no solo se resumen en adquirir conocimientos: es prepararse para entrar en un sector en auge. Con una duración total de 2.000 euros, el Grado Superior de Higiene Bucodental arrancará a partir del próximo mes de septiembre en la modalidad presencial. Además, está homologado por el Ministerio de Educación, lo que garantiza que el título sea válido en todo el país y que cumpla con los estándares que el ámbito sanitario exige.Además de detectar y prevenir patologías orales, aplicando técnicas de vanguardia para garantizar la salud bucodental, la metodología práctica FP+ Davante permitirá al alumnado desarrollar todas las competencias necesarias para convertirse en técnicos superiores altamente cualificados, en uno de los sectores de salud más demandados, tanto en el ámbito público como en el privado.Por si fuera poco, Davante ha logrado acercar una formación sanitaria rigurosa a quienes antes no podían acceder a ella. Y es que no se necesita una nota de acceso para inscribirse. Basta con poseer el título de Bachillerato, BUP, COU o un certificado equivalente superior a nivel académico.También es posible acceder a esta especialización si se cuenta con un título de Formación Profesional de Grado Medio, si se está en posesión del título de Técnico Superior, Técnico Especialista o similar, o bien si se ha superado la prueba de acceso a Grado Superior (edad mínima 19 años) o la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.La metodología de Davante también marca la diferencia. Los contenidos están diseñados para que el estudiante comprenda y retenga lo aprendido a través de recursos visuales, casos prácticos y simulaciones. No se trata de memorizar teoría, sino de desarrollar habilidades concretas, como identificar patologías bucodentales, aplicar tratamientos preventivos o colaborar directamente con odontólogos en procedimientos clínicos.Esta formación da acceso a un abanico de oportunidades laborales. Al finalizar el ciclo, es posible trabajar como higienista dental en clínicas privadas, hospitales, centros de salud o incluso abrir camino hacia especializaciones en áreas más concretas de la odontología. En todos los casos, las salidas profesionales son numerosas y estables.En un contexto en el que la FP ha dejado de ser "segundo plato" para convertirse en la vía más directa al empleo, Davante se presenta como el centro de estudios número uno en empleabilidad. Gracias a su extensa red de centros y un equipo docente comprometido, ofrece algo más que un título: brinda herramientas reales para iniciar una carrera profesional con futuro.Por eso, quienes se preguntan cuánto puede ganar un higienista bucodental, deberían también preguntarse dónde estudiar para llegar hasta ahí. Y la respuesta —cada vez más clara— apunta a Davante, que ofrece formación práctica, sin nota de acceso, y con una salida laboral real. Así es como se construye el futuro.