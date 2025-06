Tu marca vale lo que dicen de ella: así influye la reputación online en las decisiones de compra

El auge de las plataformas de reseñas

¿Se puede controlar la reputación?

Las reseñas de clientes se han convertido en uno de los factores más influyentes en el comportamiento de compra. Hoy, lo que otros dicen de un negocio en Google, Trustpilot o redes sociales puede marcar la diferencia entre vender o desaparecer del radar digital.Cada vez más estudios confirman lo que ya intuyen consumidores y empresas: las opiniones online son tan importantes como una recomendación personal. Según datos de BrightLocal, el 98% de los usuarios consulta reseñas antes de decidirse por un producto o servicio, y el 87% afirma que solo elige negocios con una calificación mínima de 4 estrellas.En ese escenario, la reputación online ha dejado de ser un simple activo intangible para convertirse en una métrica de negocio concreta. Las consecuencias de una mala reseña pueden ir desde una caída en la captación de clientes hasta perder competitividad frente a marcas menos conocidas pero mejor valoradas.La proliferación de sitios como Google My Business , TripAdvisor o Yelp ha puesto en manos de los usuarios un enorme poder de influencia. Una sola reseña negativa mal gestionada puede afectar gravemente la percepción de marca, especialmente en sectores como la restauración, salud, belleza o ecommerce.Frente a este desafío, han surgido empresas especializadas en gestión de reputación digital. Una de ellas es Don Reseña una firma española que ayuda a negocios a mejorar su imagen online mediante estrategias de reputación, solicitud de reseñas auténticas y auditorías personalizadas.Desde la plataforma explican que “muchas empresas no se dan cuenta de que su peor enemigo no es la competencia, sino una página de Google con reseñas desactualizadas o negativas sin respuesta”.Aunque no se puede evitar que los usuarios opinen, sí se puede gestionar activamente la percepción digital. Don Reseña trabaja con negocios locales, tiendas online, clínicas y autónomos que necesitan ganar visibilidad y confianza mediante reseñas verificadas, solicitudes personalizadas y planes de mantenimiento reputacional.Además, ofrecen herramientas para monitorizar en tiempo real lo que se dice de una marca, detectar patrones de quejas frecuentes y diseñar respuestas estratégicas.”, añaden desde Don Reseña.En un mundo cada vez más digital y competitivo, una buena puntuación online puede ser tan valiosa como una campaña publicitaria. Al final, como resume el equipo de Don Reseña, “tu marca no es lo que tú dices de ella, sino lo que otros opinan cuando tú no estás mirando”.