Bodegas Alvear acogerá 'Vendimia Teatral', una experiencia escénica única de la mano de Juan Carlos Rubio

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado, una innovadora propuesta cultural que transformará las centenariasen escenario vivo de una experiencia escénica única. La iniciativa, concebida como una visita teatralizada en formato de microteatro, estará dirigida por el reconocido dramaturgo montillano Juan Carlos Rubio y se desarrollará los días 5, 6 y 7 de septiembre, con cuatro pases diarios y grupos reducidos de 25 personas.El acto de presentación contó con la presencia del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y de la presidenta de la, Carmen Giménez Alvear, colaboradora de, junto al propio Juan Carlos Rubio y a la concejala de Cultura, Soledad Raya.A su vez, los autores de los textos teatrales —Antonio Salas Tejada, Ana Requena, Antonio Varo Baena y Manuel del Valle— subrayaron el valor de una iniciativa que combina historia local, patrimonio vitivinícola y arte dramático, con una clara vocación de impulsar el talento y la identidad de Montilla.“La iniciativa es cien por cien montillana”, destacó Soledad Raya, quien recalcó que tanto los autores como los actores, el equipo técnico y la confección de vestuario provienen de la localidad. “Supone una importante apuesta por el talento de nuestra ciudad y por generar un impacto cultural y económico directo”, señaló la responsable municipal de Cultura, quien puso el foco en el "retorno económico" que una actividad así puede tener para el turismo y la economía local.De igual modo, Juan Carlos Rubio,, quiso destacar la implicación personal y artística de todos los participantes. “La generosidad y el compromiso de todas las personas implicadas en este proyecto, desde autores hasta actores, que participan de manera desinteresada por amor al teatro y a Montilla, ha sido emocionante”, confesó.Rubio detalló que los asistentes recorrerán distintos espacios de Bodegas Alvear guiados por el personaje histórico de Charles Tovey, un escritor y viajero británico que visitó Montilla en febrero de 1873, justo en el momento de la caída de la monarquía de Amadeo I de Saboya y la proclamación de la Primera República. Un momento políticamente complicado e inseguro en España en general y en Montilla en particular donde,, tuvieron lugar violentos episodios, entre ellos, el asesinato de Albornoz, Navarro y Riobóo.A lo largo del trayecto, el público irá conociendo escenas dramatizadas protagonizadas por figuras clave en la historia de la familia Alvear, como, que ayudarán a contextualizar el legado histórico de la bodega más antigua de Andalucía.Fundada en 1729, Bodegas Alvear no solo es una de las más longevas de España, sino también un emblema de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles. Con casi tres siglos de historia, la firma continúa siendo gestionada por la octava generación de la familia y se mantiene como referente de calidad, tradición y respeto por el viñedo.Su papel como escenario de esta experiencia escénica no es casual: “Esta propuesta es una gran oportunidad para poner en valor la historia de Montilla y su sector vitivinícola, con un formato innovador y profundamente emocional”, valoró Carmen Giménez Alvear, en representación de la bodega.El reparto deestará compuesto por actores y actrices nacidos o residentes en Montilla, como Luis Ramírez, Manuel del Valle, Paco Jurado, Paco Vílchez, Rafi Algaba, Virginia Azcutia y Juan Delgado. La obra estará dividida en cuatro escenografías, que se irán desarrollando a lo largo de la visita, construyendo un relato en el que teatro y patrimonio se funden de forma orgánica.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quiso destacar el alcance estratégico del proyecto, no solo en términos culturales, sino también turísticos y económicos. Para el primer edil,“representa el espíritu de la Montilla que queremos construir: una ciudad que cree en su potencial, en su cultura y en su gente. Este proyecto contribuye no solo al desarrollo cultural, sino también al económico y turístico de Montilla”.La dirección artística de este ambicioso proyecto corre a cargo de Juan Carlos Rubio, uno de los creadores escénicos más prolíficos y reconocidos de las últimas décadas. Nacido en Montilla en 1967, Rubio ha desarrollado una brillante carrera como autor teatral, director de escena, guionista de televisión y cine, y ha llevado su obra a países como Estados Unidos, Italia, Grecia, Australia o México.En los últimos años, su trayectoria ha sido ampliamente reconocida. En abril del pasado año, recibió el, otorgado por la Academia de las Artes Escénicas de España, y pocas semanas después fue distinguido con elAdemás, fue designado en 2023 como “Embajador Escénico Montillano” durante lay el Ayuntamiento de Montilla, distinción que refuerza su vínculo emocional y artístico con su ciudad natal.Las entradas parase pondrán a disposición del público próximamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Montilla. Mientras tanto, la expectación crece. Porque pocas veces un proyecto logra, de forma tan natural, tender puentes entre el pasado y el presente, entre el arte y la tierra, entre la historia y las personas. Una vendimia que este septiembre se recogerá a golpe de vino, teatro y emoción.