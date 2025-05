Memoria democrática en Montilla: IU insiste en la retirada de símbolos franquistas

Izquierda Unida (IU) celebró ayer el inicio de los, una reivindicación histórica de la formación que, "tras años de presión institucional", comienza a dar sus primeros pasos.La portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla, Rosa Rodríguez, recordó que ya en julio de 2023, apenas iniciado el mandato de la actual Corporación, mantuvo una reunión con el equipo de gobierno para expresar la "preocupación" de la coalición de izquierdas de "recuperar la dignidad y los cuerpos de estas personas que yacen en la fosa común y que fueron brutalmente asesinadas".En ese sentido, la portavoz de IU destacó que los trabajos que se están desarrollando en el camposanto desde hace unos días son resultado de la labor que ha venido manteniendo IU desde hace años, por lo que, a su juicio, "el proceso se ha demorado más de lo deseable", teniendo en cuenta que el objetivo final de estas actuaciones no es otro que el de recuperar los restos de personas que "fueron asesinadas por defender un sistema democrático elegido en las urnas y que fueron exterminadas por defender la democracia".Además, la edil montillana destacó otro de los avances conseguidos en esta primera fase del mandato, gracias a la iniciativa del Grupo Municipal de IU: la creación de una comisión de personas expertas en memoria democrática encargada de revisar y eliminar laRespecto al trabajo de la comisión, Rodríguez defendió lapor el de Leonor Rodríguez, y explicó que la propuesta se basa en un informe técnico que así lo recomendaba. "Con la Ley de Memoria Democrática en la mano, ese nombre hay que cambiarlo: nos guste más o nos guste menos, hay que hacerlo", aseveró.Rodríguez recordó ayer que la Parroquia de Santiago Apóstol, aunque dejó claro que IU mantiene su propuesta. "No se trata de que nos guste o no nos guste quitarle el nombre de una calle a un arcipreste: se trata de que, con la Ley de Memoria Democrática en la mano, ese nombre hay que cambiarlo porque contraviene la ley", sentenció.Junto a Rosa Rodríguez estuvo, además de la concejala María Luisa Rodas, estuvo presente el coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, que agradeció la labor del Grupo Municipal y expresó su apoyo a los trabajos de exhumación que se están llevando a cabo en el cementerio municipal de San Francisco Solano.El máximo responsable provincial de IU reivindicó la necesidad de reclamar "verdad y justicia para las víctimas del franquismo" y argumentó que "no podemos tener un país en el que hablamos de democracia mientras existen miles de seres humanos que yacen en fosas comunes en las que sus familiares siguen buscándolos".Por último, Sebastián Pérez aclaró que esta labor responde al cumplimiento de la legislación vigente y no a ninguna motivación ideológica. "No se trata del capricho personal de nadie, ni es un proyecto revanchista: es una cuestión legal por dignidad, por justicia y por futuro".