Autónomos Digitales: Cómo No Cometer Errores En Tiempos de Regulaciones Estrictas

3 causas que pueden generar errores en tiempos de regulaciones estrictas

1. Realización de configuraciones incorrectas en el sitio web

2. No mantenerte al corriente acerca de cambios normativos y regulatorios

3. Falta de evaluación o auditoría del sitio web

6 claves para que los autónomos digitales puedan evitar errores en tiempos de regulaciones estrictas

1. Cumple con las regulaciones de protección de datos

Lineamientos en torno al uso de dispositivos.



Gestión adecuada de las contraseñas.



Determina quién tiene acceso a la información que se maneja en el negocio online.

2. Formación en el ámbito de la ciberseguridad

Es fundamental que comprendas de qué manera funciona un sistema informático, tales como los sistemas operativos; redes y protocolos; al igual que arquitecturas y servicios web.



Conocimiento de los tipos de amenazas y ataques, como malwares, phishing y ataques de ingeniería social ; ataques de denegación de servicio (DDoS), entre otros.

Infórmate con respecto a las leyes de protección de datos personales que rigen el marco legal en esta materia en España y los países donde tu negocio digital comercializa sus productos y/o servicios.

3. Lleva un registro de actividades de tratamiento de datos

Tipos de datos que recopila el negocio digital, tales como correo electrónico, nombre, dirección, entre otros.



Finalidad con la cual se usan los datos, es decir, si estos se emplearán para facturación, gestión de clientes, envío de promociones, entre otros, así como quiénes tendrán acceso a los mismos.



El tiempo en que se mantendrán almacenados estos datos y qué se hará con estos cuando ya no sean necesarios.

4. Analiza los riesgos que pueden comprometer la seguridad de la información

Cifra los datos que sean sensibles para que no se lleven a cabo accesos no autorizados.



Emplea contraseñas que sean seguras, así como sistemas de doble autenticación.



Restringe el acceso a los datos tan solo a personas que se encuentran autorizadas para su manejo.

5. Plazos de conservación de datos

Los datos de facturación se tienen que conservar por lo menos durante 5 años, debido a razones fiscales.



Los currículums de aquellos candidatos que no hayan sido empleados del negocio no se pueden mantener más de 1 año.



Información de eventos que tenga registrada información personal de usuarios y clientes.

6. Uso de un generador de política de privacidad

La plantilla debe disponer de nombre y datos de contacto de tu negocio, así como información en torno a su representante y datos de contacto del delegado de protección de datos.



Explicación de cómo tu negocio reúne, usa, divulga y gestiona los datos de los usuarios y clientes.



Menciona los derechos que una persona pueda tener con respecto a su información.

Infórmate constantemente sobre las normativas vigentes para el manejo y protección de datos

Biografía de la autora

Losdeben evitar cometer errores en el contexto actual en el que las regulaciones son tan estrictas, de manera que, si tienes un negocio online, es crucial que implementes algunas prácticas para que pueda operar de forma efectiva según lo establecido en lasEn la publicación Cibercrímenes y ciberseguridad en España - Datos estadísticos del sitio web Statista, se expone que:“Acorde a los datos facilitados por la Fiscalía General del Estado, en España tuvieron lugar en 2023 un total de 23.486 procedimientos judiciales por ciberdelincuencia, un valor que representa un descenso de un 4,5% con respecto a 2022”.De esta manera, garantizar un buen tratamiento y resguardo de los datos de los usuarios y clientes permitirá que tu negocio se cimiente ante su audiencia objetiva con valores representativos como la confianza y la credibilidad, al igual que se podrán evitar dificultades en lo que concierne al manejo de información sensible de diversa índole.Existen diversas causas que pueden generar errores en tiempos de regulaciones estrictas, lo que, a su vez, puede conllevar sanciones económicas o legales en tu negocio que repercutan en aspectos comoAlgunas de las principales que podemos mencionar son las siguientes:Cuando los autónomos digitales realizan configuraciones incorrectas en el sitio web del negocio; hay falta de actualizaciones o inclusive, no se implementan políticas de seguridad adecuadas, se facilita que los ciberdelincuentes tengan mayores posibilidades de explotar diversas vulnerabilidades queEsto puede ocasionar que usuarios y clientes terminen siendo víctimas de algunos de los múltiples ciberdelitos que se cometen en entornos digitales, pudiendo incluso sufrir pérdidas económicas significativas o incluso, el robo de identidad digital, entre otros tipos de vulneraciones a su integridad.Es necesario que tu negocio se mantenga al corriente en lo que concierne a los diversos cambios normativos y regulatorios para no obviar algunos de losy otros emprendimientos en el ámbito digital.Al respecto, es conveniente que estés actualizado en torno a las normativas vigentes que rigen el cumplimiento en sitios de Internet u otros entornos digitales, tales como el Reglamento general de protección de datos de la Comisión Europea e incluso, asistas a foros o eventos en los cuales esos temas se discuten para que comprendas mejor el contenido de estas leyes.Entre los principales errores que pueden cometer los autónomos digitales, es necesario resaltar laHay organizaciones que operan en línea sin garantizar el cumplimiento normativo, debido a que, estas no auditan su gestión, tratándose de acciones nada favorables para los emprendimientos digitales, debido a que, incrementan los costes operativos y, además, pueden ocasionarles problemas de diversa naturaleza.Actualmente, para evitar que un negocio cometa errores en tiempos de regulaciones estrictas, tales como las que se originan como motivo del Internet y sus riesgos , es fundamental que,En este sentido, emplear medidas de seguridad robustas; cumplir regulaciones de protección de datos; llevar un registro de actividades de datos; analizaro usar un generador de política de privacidad , entre otras, pueden ser alternativas muy efectivas.A continuación, vamos a conocer en qué consisten estas y otras claves con las cuales podrás evitar que tu negocio online cometa errores en tiempos de regulaciones estrictas:Uno de los aspectos claves en lo que respecta ay evitar errores en materia del manejo y protección de información sensible, consiste en cerciorarse deAsí pues, disponer de este conocimiento en específico, te permitirá diseñar e implementar acciones con las cuales mantener resguardada información sensible de usuarios y clientes, evitando que pueda caer en manos equivocadas, además de desarrollar políticas de seguridad claras con el fin de prevenir brechas de seguridad en tu organización.En este sentido, las políticas de seguridad deben determinar algunos de los siguientes factores:Es conveniente que los empleados de tu negocio digital tengan una adecuada formación en el ámbito de la ciberseguridad, puesto que, podría, tales como compartir contraseñas, usar dispositivos no seguros o enviar información que sea sensible.Los ciberataques cada vez son más sofisticados, lo cual propicia que tu negocio tenga que mantenerse actualizado y protegido en torno a las amenazas más novedosas que se estén poniendo en práctica en los entornos digitales.Algunos de los aspectos en los que tienes que hacer énfasis en lo que concierne a formación en el ámbito de la ciberseguridad son los siguientes:Una de las maneras en las que los diferentesdigitales pueden evitar errores en el manejo de su negocio online se basa en laEste es un documento en el que tienes que registrar todas las operaciones en las cuales se manejan datos personales.Para ello, debes indicar los siguientes datos en el documento:Es crucial que analices los riesgos que pueden llegar a comprometer la seguridad de laAl respecto, es conveniente que te preguntes qué puede llegar a suceder si los datos fueran robados o filtrados, al igual que, cómo estos riesgos se pueden minimizar.De este modo, para proteger la información es recomendable que lleves a cabo las siguientes labores:Una de las acciones con la que se facilita lay, a su vez, es posible evitar errores en el ámbito de la protección de datos de usuarios y clientes, consiste en estipular plazos de conservación de datos.En este sentido, la información que tu negocio maneja no se debe almacenar de forma indefinida, razón por la que esta tiene que eliminarse cuando no sea precisa para usarse con el fin para el que fue recopilada.Algunos de los datos que deben tener plazos de conservación son los siguientesEn el proceso de, el uso de un generador de política de privacidad, permitirá que estos emprendedores puedan crear plantillas personalizadas de política de privacidad paraAl respecto, es necesario que dispongas de una política de privacidad clara, actualizada y que sea fácilmente accesible, lo que contribuirá al fomento de la confianza y transparencia entre los clientes, visitantes del sitio web y tu emprendimiento.De igual manera, al emplear un generador de política de privacidad, es necesario que tengas en cuenta los siguientes aspectos:Los autónomos digitales que no quieren cometer errores en tiempos de regulaciones extremas, tienen que implementar algunas prácticas como identificar los datos que se manejan y el porqué, además deDe tal forma, es crucial que te mantengas actualizado constantemente en torno a los cambios en la legislación y busques asesoramiento especializado en el caso de tener dudas con respecto a cómo poner en práctica estas leyes.Recuerda que cumplir con las normativas en materia de protección de datos, no solamente es obligatorio, sino que generarás confianza en tus clientes y con ello, un negocio con una buena rentabilidad y posicionamiento en el mercado de su sector.Maryfel Alvarado ( LinkedIn ) es licenciada en Letras por la Universidad del Zulia (LUZ) de Venezuela y tiene más de 5 años de experiencia en la edición y redacción de artículos sobre educación, lingüística aplicada y marketing, entre otras temáticas. Es autora del libro de poesía Teoremas del fuego (2018) y fue nombrada Embajador del idioma español de su país en el mundo por la Fundación César Egido Serrano y el Museo de la Palabra de España.