Los síntomas de la alergia serán más intensos y prolongados esta primavera

Tratamientos sintomáticos y preventivos

El retraso de la floración por la abundantes lluvias de este invierno va a ocasionar que los pacientes alérgicos puedan tener esta primavera síntomas más intensos y más prolongados en el tiempo, según ha afirmado el doctor, especialista de Alergología del, que cuenta con elcomo espacio hospitalario de referencia para garantizar la continuidad asistencial en caso de ser necesario.El doctor Amo ha explicado que esta circunstancia de lluvias tan continuas e intensas hará que este año “no haya tregua para los alérgicos, ya que va a coincidir la polinización de varias plantas, aumentando la sintomatología que se pueda generar”.En este sentido, ha señalado que las precipitaciones tan seguidas han hecho que la vegetación sea especialmente abundante este año y además se ha retrasado la floración de plantas que normalmente se produce en invierno, con lo que “se van a juntar con otras más típicas de la primavera”.Así, coinciden en el tiempo la floración de las gramíneas y la del olivo, que serán entre mediados de abril y mediados de junio, “por lo que va a ser una época difícil para los que sean alérgicos y no estén debidamente preparados”, según el especialista.Se producen dos circunstancias este año, por un lado, el retraso de la floración de plantas como los plátanos de sombra y los cipreses hace que dicha floración sea más explosiva y, por tanto, la concentración de granos de polen sea mayor. Y, por otro lado, la abundancia de lluvias ha provocado que las gramíneas y otros arbustos crezcan mucho, lo que hará que produzcan más polen.En esta situación, las principales recomendaciones para los alérgicos serían, ha destacado el doctor Amo, “estar preparado, lo ideal es haberse puesto en manos de su alergólogo hace unos meses para valorar posibles tratamientos preventivos y tener lista la medicación sintomática. Pero si no es así, al menos intentar tener los tratamientos adecuados lo antes posible”.Además, es fundamental seguir las recomendaciones en época de polinización como son, entre otras, no salir ni a primera ni a última hora de la tarde, que es cuando más altos son los niveles de polen, evitar abrir las ventanas de casa a esas horas, usar mascarillas con filtro FFP2 y gafas de sol en el exterior, así como evitar abrir las ventanillas del coche.En cuanto a los tratamientos, el doctor Amo ha señalado que “tenemos el tratamiento sintomático y el preventivo”. El sintomático sería con antihistamínicos, tratamientos tópicos nasales, inhaladores bronquiales y colirios oftalmológicos, que cada año van mejorando su eficacia.El tratamiento preventivo, “que son las famosas vacunas de la alergia, se centra en el uso de hiposensibilizantes, que funcionan muy bien reduciendo los síntomas de los pacientes, siempre que se haya comprobado que son buenos candidatos tras la realización de un estudio por el alergólogo”.El período del año en el que se pueden tener episodios de alergia es de abril a junio aproximadamente, pero no es el único, ya que dependiendo de la sensibilización que tenga el paciente sus síntomas alérgicos aparecerán en una época u otra.Hay distintos pólenes en diferentes épocas del año, las cupresáceas comienzas en enero y pueden permanecer casi hasta abril, el plátano de sombra suele aparecer en marzo, las gramíneas suelen coincidir con el polen del olivo. Pero, además, puede haber alergia a los ácaros del polvo o algunos hongos de la humedad como la alternaria, cuyos síntomas son más en épocas lluviosas y con temperaturas suaves, sobre todo en ambientes húmedos (casas antiguas, o lugares cerca de los ríos, entre otros).