La Mancomunidad reclama a la Junta "soluciones urgentes" para el personal de la empresa de ambulancias

Alcaldes, alcaldesas y concejales de lahan mantenido una reunión con el delegado del Gobierno de laen Córdoba,, y con la delegada territorial de Salud,, para trasladarles la grave situación que atraviesa el personal de la empresa egabrense Transportes Sanitarios Sur de Córdoba (TSC) , que lleva casi seis meses sin percibir sus salarios.Durante el encuentro, el presidente de la Mancomunidad,, junto con los representantes de la entidad supramunicipal, entre los que se encontraban el alcalde de Fernán Núñez,; el alcalde de Montemayor,; el primer edil de Monturque,; la alcaldesa de Moriles,y el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación del, expusieron la "situación de extrema precariedad y desesperación en la que se encuentra el personal trabajador de la empresa".La delegación de la Campiña Sur denunció la "falta de soluciones efectivas" para resolver esta problemática, toda vez que Miguel Ruz reiteró el compromiso de los alcaldes y alcaldesas de la comarca con los trabajadores afectados por el impago de nóminas.El también alcalde de Montalbán de Córdoba expresó su "firme apoyo" a sus reivindicaciones, resaltando que "es inadmisible que profesionales que desempeñan una labor tan esencial para los municipios de nuestra comarca estén sufriendo esta situación de impago y desamparo, por lo que desde la Mancomunidad exigimos soluciones inmediatas por parte de la Junta de Andalucía, en el marco de la legislación vigente, para poner fin a este problema".El presidente de la Mancomunidad desveló que, durante el transcurso de la reunión, “hemos mostrado nuestra preocupación por la posibilidad de que el servicio que se presta desde la empresa se vea afectado y no se ejecute con las garantías necesarias e, incluso, hemos planteado la posibilidad de incluir mejoras en el pliego de contratación con la empresa adjudicataria, tales como habilitar espacios de descanso en los municipios para que los trabajadores no tengan que permanecer en el interior de las ambulancias o establecer medidas para evitar las bajas temerarias en la adjudicación del servicio"."También hemos instado a la Junta de Andalucía a que adopte medidas inmediatas que pongan fin a esta situación y garanticen la estabilidad laboral de estos profesionales, fundamentales para el correcto funcionamiento del transporte sanitario en la comarca”, destacó Miguel Ruz.El presidente de la Mancomunidad resaltó que “con respecto a la angustiosa y dramática situación de los trabajadores, que llevan meses sin recibir sus nóminas, hemos solicitado a la Junta de Andalucía que estudie posibles ayudas para paliar la difícil situación económica que están atravesando”.En cuanto a la respuesta por parte de la Administración autonómica, el presidente de la Mancomunidad detalló que “nos han informado que ya han retenido un pago a la empresa y que, si el problema no se soluciona, podrán exigir la extinción del contrato con la misma y nos han asegurado que están vigilando para que no se produzcan incidentes ni merma en la prestación del servicio de transporte sanitario mientras se resuelve la situación”.“Reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando a los empleados en su justa reivindicación por el cobro de sus salarios y en la búsqueda de una solución definitiva a este conflicto", dijo Miguel Ruz, quien instó a laa que "adopte medidas inmediatas que pongan fin a esta situación y garanticen la estabilidad laboral de estos profesionales, fundamentales para el correcto funcionamiento del transporte sanitario en la comarca".