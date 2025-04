Éxito montillano en la XXIII Carrera Popular Puente Romano de Córdoba

NOTA: Por favor, si detecta algún error en las marcas o en las posiciones de cualquier deportista, alguna omisión de participantes o de clubes o alguna información que sea inexacta en esta crónica, envíe un correo electrónico a montilladigital@gmail.com y este periódico tratará de subsanarlo a la mayor brevedad posible. Gracias por su colaboración. Por favor, si detecta algún error en las marcas o en las posiciones de cualquier deportista, alguna omisión de participantes o de clubes o alguna información que sea inexacta en esta crónica, envíe un correo electrónico ay este periódico tratará de subsanarlo a la mayor brevedad posible. Gracias por su colaboración.

La XXIII Carrera Popular Puente Romano volvió a ser una cita ineludible dentro del Circuito Provincial que impulsa la. Se trata de una de las pocas pruebas que aún son organizadas por una asociación de vecinos, lo que le otorga un carácter especial dentro del calendario atlético de la capital cordobesa.El gran protagonista de la jornada fue el atleta lucentino del Club Trotasierra, Antonio Montero Parejo, quien dominó la prueba absoluta con un imponente tiempo de 29:59. Sin embargo, la representación montillana también tuvo un papel estelar, con, del, logrando una impresionante segunda posición en la clasificación general y proclamándose campeón en la categoría Sub-18., como atleta independiente, también tuvo una destacada actuación, logrando el primer puesto en la categoría Sub-23 y alcanzando la octava posición en la clasificación general. En las categorías Máster,, del, terminó en el noveno puesto de Máster A masculino, mientras que, del, finalizó en la decimocuarta posición de Máster B masculino.Por su parte,, del Atletismo Montilla, se ubicó en el decimosexto puesto de Máster C masculino, mientras quefue decimonoveno en Máster D masculino. En Máster B masculino,finalizó en el puesto 37.º yen el 41.º. Por su parte,logró la trigésima posición en Máster D masculino. De igual modo,, que milita en el Atlético Gran Capitán, terminó en la trigésimo novena posición de Sénior Masculino.En la categoría Sénior femenina, la participación montillana fue notable, con(Atlético Gran Capitán) en la séptima posición, seguida por) en la décima,(Atlético Gran Capitán) en la undécima yen la decimotercera.A su vez,(Atletismo Montilla) cruzó la meta en la decimoquinta posición;(Atlético Gran Capitán), en la decimosexta;, en la vigésimo primera;, en la vigésimo tercera y, en la cuadragésima quinta.En Máster D femenino,(Club Los Califas) se destacó con una gran segunda posición, mientras que(Atletismo Montilla) finalizó cuarta en Máster E femenino. En Máster A femenino,terminó en el duodécimo lugar, mientras quefue novena en Máster C femenino.El futuro del atletismo montillano también dejó huella en la prueba con excelentes resultados en las categorías inferiores. En Sub-16, los hermanosfueron segundos en sus respectivas categorías. En Sub-12 Masculinose alzó con la victoria, seguido poren la segunda plaza;en la tercera posición yen octavo lugar.En la misma categoría femenina,fue primera y, segunda. En Sub-10 femenina,se hizo con el primer puesto, mientras quefinalizó cuarta. En Sub-10 masculino,fue séptimo. En Sub-6,logró la victoria yterminó séptimo.La XXIII Carrera Popular Puente Romano de Córdoba dejó patente la calidad y el potencial del atletismo montillano, con deportistas que destacaron en todas las categorías y reafirmaron el papel de Montilla como una de las grandes canteras del atletismo provincial.Gracias al esfuerzo conjunto de la asociación de vecinos organizadora y la colaboración de instituciones y voluntarios, la prueba no solo logró celebrarse, sino que se convirtió en una auténtica fiesta del atletismo, consolidándose como un evento imprescindible dentro del circuito local y provincial.