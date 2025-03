Muestra de virtud sin recompensa

Montilla Club de Fútbol 0-0 Castilleja Club de Fútbol

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Soto, Juanito, José Carraña, Sergio Heredia, Gorka, Moslero, Tena, Pedro Crespín y Fraile. También jugaron: Manolete, Sabariego y Tate.

Castilleja Club de Fútbol: Fernando, Alfonso, Tejero, Arias, Pipi, Adri Osuna, Gonzalo, Vázquez, Alvi, Matos y Nene. También jugaron: Toro, Parrales, Vega, Acevedo e Iraola.

Goles: No hubo.

Árbitro: Aranda Conde, Pedro (Málaga). Amonestó por parte local a Pedro Crespín, Alfonso Carraña, Gorka, Moslero y al técnico Isaac Cuesta. Por el bando visitante, los amonestados eran Vázquez y Gonzalo.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimosexta jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 500 espectadores, aproximadamente.

Elvolvió a dar una grata imagen ante su público, aunque no obtuvo el premio deseado ante la falta de claridad en los metros finales. De la misma forma que ya ocurriera en el Estadio Municipal ante equipos de la zona alta como la Balompédica Lebrijana o el Chiclana Club de Fútbol, el dominio no se materializó en victoria y un nuevo empate dejó con la miel en los labios al plantel vinícola. Asentados en zona de Copa Andalucía y a siete puntos del ascenso, los montillanos tendrán en las últimas cuatro fechas del calendario la oportunidad de cerrar una notable temporada en juego y sensaciones.Con respecto al encuentro, la contienda comenzó con un Montilla intenso, que asomó en varias ocasiones a la meta castillejana sin éxito. La presión era alta, dificultando la salida de balón en los visitantes. Con el paso de los minutos, la igualdad se apoderó de la contienda. La lucha en la medular tomó el protagonismo y salvo varios centros al área por parte de los montillanos, el partido no tuvo excesivas acciones ofensivas.A los 27 minutos, un disparo por encima del larguero deen un balón suelto dentro del área, sería lo opción más clara hasta el momento. El buen hacer defensivo del Castilleja complicó las opciones auriverdes y pese a manifestar mayor predisposición en la búsqueda del gol, no hubo la contundencia suficiente para abrir el marcador.Con todo ello,al borden del descanso probó fortuna con un disparo que desvió la defensa. En la acción posterior, un balón al segundo palo sería recogido porque, en el mano a mano ante el guardameta, vio cómo su lanzamiento lo blocó el portero. Con esta perspectiva, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, la dinámica sufrió un giro favorable para el plantel visitante en los primeros compases. Los castillejanos tomaron el control del esférico, adelantaron líneas y su juego tendría un carácter más ofensivo. Como consecuencia de ello, la oportunidad más clara para los rojillos llegaría a los 58 minutos de partido. Un penalti por una mano dentro del área decondujo al mediocentro Adri Osuna a los once metros. Por suerte para los intereses vinícolas,acertó la trayectoria del esférico y detuvo la pena máxima.El Montilla ganó una vida extra y progresó en su juego. Los auriverdes volvieron a sujetar el control del balón y evitaron los acercamientos visitantes. De este modo, las impresiones mejoraron y hubo varios momentos dignos de destacar., en un disparo desde la frontal que se marchó cerca de la meta visitante tuvo la primera. Posteriormente, varios balones colgados al área no encontraron rematador por escasos centímetros. El conjunto vinícola lo intentó, pero fue un querer y no poder.Los minutos pasaron y se llegó a la conclusión con el empate final que deja a los montillanos con 43 puntos. La próxima cita para el cuadro deserá ante el Ayamonte Club de Fútbol, equipo ya descendido matemáticamente, en tierras onubenses.