El Sénior Femenino del Club Baloncesto Montilla se alza con el título provincial

Primer partido de la eliminatoria

Club Baloncesto Montilla 56 -- 47 Maristas Córdoba

Come & Pizza Montilla Club Baloncesto Montilla: Teresa Delgado (4), María Lara (10), Teresa Trenas, Carmen Lara (7), María Arroyo (6), Nazaret (2), Carmen López, Laura Delgado (4), Zahira, Carmen Castro (13), Isa Casado (2), Marta Ruz y Juana López (8).

DEZA Maristas Córdoba: Laura Rodríguez (4), Lidia López, Carlota, Marta Rubio (18), Paula Cobos (2), Dolores Zurita (4), Ana Aguilar, Aurora Luque, Alba Quero (3), Carmen Moreno (4), Paula Carbajo (3) y Alba Díaz.

Parciales: 14-9; 20-9; 6-15; 16-14.

Segundo partido de la eliminatoria

Maristas Córdoba 47 -- 54 Club Baloncesto Montilla

DEZA Maristas Córdoba: Laura Rodríguez (9), Lidia López (2), Marta Rubio (7), Paula Cobos (3), Sandra Borrego (3), Ana Aguilar (4), Lucía Cabezuelo (9), Aurora Luque (8), Alba Quero, Carmen Moreno (2), Paula Carbajo y Alba Díaz.

Come & Pizza Montilla Club Baloncesto Montilla: Teresa Delgado (4), María Lara (8), Carmen Lara (6), María Arroyo (7), Nazaret, Carmen López, Laura Delgado, Zahira (3), Carmen Castro (12), Isa Casado (2), Marta Ruz y Juana López (14).

Parciales: 17-13; 7-13; 16-11; 7-17.

Las chicas de oro dello han vuelto a hacer. Como ya ocurriera en 2023, las montillanas han sumado un nuevo éxito para la entidad al consumar su reinado en el baloncesto cordobés. En un fin de semana de plenitud, las jugadoras dealcanzaron la gloria al vencer por la vía rápida la final por el título.Se iniciaba la lucha por el título en el Pabellón Municipal de Deportes con un ambiente festivo en las gradas y con la máxima ilusión en un conjunto montillano sabedor de la importancia del factor cancha. Así, los primeros compases fueron de mucha intensidad en sendas contendientes, viéndose a dos equipos concentrados en defensa y dificultando las acciones ofensivas de su rival. El bagaje anotador era escaso, produciéndose alternancias en el marcador con distancias muy cortas. A tres minutos del final, un parcial de 7-1 para las vinícolas se tradujo en la primera ventaja significativa en el electrónico.El segundo acto comenzó con un Club Baloncesto Montilla fluido en la pintura mientras, Maristas Córdoba lo intentaba sin éxito. El rebote tanto ofensivo como defensivo se declinó para las locales, factor que permitió sumar más ataques y alargar las acciones. Con el paso de los minutos, la ventaja se fue ampliando, destacando un tramo final con varios triples que dejó el tanteo al descanso en un esperanzador 34-18.Tras el paso por vestuarios, llegó la reacción visitante. A pesar de mantenerse la ventaja hasta el ecuador del tercer acto, el cuadro capitalino aumentó su fortaleza defensiva, taponando las transiciones defensa-ataque de las montillanas e imprimiendo un mayor ritmo al encuentro. Un 0-11 de parcial fue el fiel reflejado de lo que estaba ocurriendo sobre la pista. No encontraba el aro un Montilla que vio reducida su ventaja a tan solo siete puntos al final del período, quedando todo por decidir en la batalla del último cuartoNecesitaban las montillanas una bocanada de oxígeno ante el empuje visitante y, a pesar de conseguir anotar en su primer ataque, el plantel foráneo volvió a inquietar a las de Agustín Leiva con varias canastas consecutivas. Por suerte para los intereses vinícolas, el acierto visitante fue decreciendo y, con la paciencia necesaria para afrontar la situación, las jugadoras vinícolas comenzaron a aumentar sus dígitos en ataque. Varios rebotes ofensivos con anotaciones posteriores en el plantel local ponían una ventaja de 11 puntos que, rápidamente, el conjunto capitalino volvió a reducir a un 51-47 a falta de un minuto para la conclusión.En un desenlace apretado, la acumulación de faltas personales que atesoraba Maristas Córdoba condujo al tiro libre a un Club Baloncesto Montilla que no falló y amplió la ventaja hasta el definitivo 56-47.con un +15 y +13 de valoración, respectivamente, serían algunos de los aspectos más destacados junto a los 13 puntos dey los 13 rebotes de. Una victoria de equipo que ponía a un solo paso de la gloria a las montillanas.Necesitaba Maristas Córdoba vencer en la segunda contienda por el título ante su público si quería mantener viva la eliminatoria. Fruto de ello, los primeros minutos fueron de máxima intensidad con un 7-0 de parcial que hizo activarse a las montillanas para evitar una desventaja mayor.No encontraron el camino anotador las chicas de Agus Leiva, debiendo esperar varios ataques para ver los primeros puntos en su marcador con acciones desde el interior. Con el paso de los minutos, los errores en ambos bandos frecuentaron en demasía, no viéndose claridad en las acciones. Ambos equipos acumularon faltas personales que aliviaron desde el tiro libre la puntuación. Con un 17-13 final concluyó el primer acto.El segundo período vislumbró un paisaje similar. Las defensas ganaron los duelos a los ataques, siendo el rebote la clave para un Club Baloncesto Montilla que sumó en posesión para fabricar varias acciones que le permitía igualar la contienda. En la recta final, los tiros libres declinaron levemente la balanza para las visitantes, que se marcharon al descanso con dos puntos de ventaja.Volvió de vestuarios con la clara intención de imponer su ritmo un Maristas Córdoba que fabricó un 9-0 de parcial en los primeros cinco minutos del cuarto. De nuevo, las montillanas no terminaban de conectar tiros acertados. hasta que tres canastas consecutivas en las de Agus Leiva hacían devolver la calma al encuentro. No se amedrentaron las jugadoras locales, que sumaron el acierto exterior a su repertorio para anotarse el tercer período y marcharse al último cuarto con ventaja.Llegados a este punto, el cuadro visitante apretó los dientes y realizó un último parcial muy práctico. Con un porcentaje elevado en la zona, sumado a varias acciones ofensivas desde el perímetro, las consecuencias fueron satisfactorias. Además de ello, no era capaz de penetrar el plantel capitalino la maraña defensiva formada por las vinícolas, alargándose las buenas sensaciones. Pese a ello, las chicas de Agus Leiva tuvieron que esperar a la recta final para declinar la balanza a su favor, con un parcial de 0-7 que cerró las opciones locales.Con el pitido final, la alegría inundó a jugadoras, cuerpo técnico y afición desplazada hasta la capital cordobesa. Las vitrinas de la entidad volverán a relucir, gracias a una generación de jugadoras que siguen soñando en grande y creando recuerdos imborrables en la historia del baloncesto montillano.