El PP de Montilla critica la moción del PSOE sobre la condonación de la deuda autonómica

Acusaciones de tergiversación y manipulación

El portavoz del Grupo Municipal delen el, ha criticado hoy la moción que elpresentó en el último pleno de la Corporación sobre la condonación de la deuda autonómica y su impacto en las entidades locales, que salió adelante con los votos a favor del propio equipo de gobierno y de los tres ediles que conforman el Grupo deCabello de Alba no solo cuestionó la propuesta en sí, sino que también denunció la actitud del PSOE, al considerar que actúa "sin el más mínimo criterio ni pensamiento crítico", alineándose con las decisiones del Gobierno central sin cuestionarlas. "Nos quieren trasladar a los montillanos un engaño absoluto", afirmó el portavoz popular.El concejal del PP contextualizó su crítica en la situación política nacional, argumentando que la condonación de la deuda autonómica no responde a un criterio de justicia financiera, sino a intereses partidistas. "Todos tenemos claro que el tema de la condonación fue un pago político, una contrapartida que surgió en el momento de las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez", afirmó.Cabello de Alba subrayó que la forma en que se anunció la medida es una prueba de ello. "Cuando se acordó poner en funcionamiento la condonación de la deuda, quien anuncia a los españoles el alcance del acuerdo es Esquerra Republicana (ERC) y no el propio Gobierno, que lo hace tiempo después", señaló.El portavoz popular cargó contra el PSOE por la forma en que ha presentado la medida en el ámbito municipal. "Nos dicen en su moción, con todo descaro, y permítanme que lo diga así, que esta condonación supone una medida sin precedentes en favor de la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas", denunció.En este sentido, acusó al PSOE de "retorcer los argumentos" para presentar la condonación como una medida beneficiosa cuando, según su opinión, es un reparto desigual que perjudica a Andalucía. "Se nos quiere hacer creer que laes la culpable por rechazar la condonación, porque ese dinero podría destinarse a hospitales, educación o financiación municipal. ¿Quién se negaría a algo así? Pero es una tergiversación absoluta de la información", afirmó.Cabello de Alba recordó que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha sido clara en este aspecto. "Ellos sabían perfectamente que no se puede gastar el dinero en eso, y aun así presentan una moción instando a la Junta a aceptar la condonación y a destinar esos fondos a servicios públicos esenciales", criticó.El edil del PP también cuestionó otro de los puntos de la moción socialista, en la que se insta al Gobierno de España a avanzar en la reforma de la financiación autonómica. "Dicen que hay que seguir avanzando, como si alguna vez se hubiera empezado. No se ha hecho nada en siete años", denunció.Cabello de Alba recordó que el único intento real de reforma tuvo lugar durante el último Gobierno de Mariano Rajoy. "Hubo una reunión multilateral con todas las comunidades autónomas. Desde entonces, el PSOE ha gobernado durante años y no ha movido un solo papel para modificar el sistema de financiación", aseguró.Para el portavoz popular, la moción presentada por el PSOE en el Ayuntamiento de Montilla es un reflejo de una estrategia política nacional basada en la propaganda y la desinformación. "Es inaudito que, sin haber hecho absolutamente nada en materia de financiación autonómica, ahora se pretenda hacer creer a los ciudadanos que se está trabajando en ello", concluyó.El Grupo Municipal del PP reiteró su rechazo a la moción socialista y defendió la postura de su partido a nivel andaluz y nacional. Cabello de Alba insistió en que la condonación de la deuda no es más que un acuerdo político que beneficia a unos territorios sobre otros y que el PSOE pretende justificar con argumentos "tramposos"."El Ayuntamiento de Montilla no puede ser cómplice de una estrategia que engaña a los ciudadanos y que solo busca confundirlos sobre la verdadera naturaleza de esta medida", sentenció Cabello de Alba, quien recordó que el debate sobre la condonación de la deuda y la financiación autonómica sigue abierto en el ámbito nacional y autonómico.