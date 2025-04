Montilla sobresale en la primera fase del Campeonato Andaluz de Gimnasia Rítmica

Elha tenido una destacada participación en la primera fase de la zona occidental del Campeonato de Andalucía, celebrada este pasado fin de semana en el Pabellón de Deportes Amate de Sevilla bajo la organización de laEl conjunto Juvenil C, formado por, logró una actuación impecable que les valió para alzarse con el primer puesto, colocándose en lo más alto de la clasificación. A su vez, en la categoría Infantil Promesas, en la modalidad de Pelota,obtuvo una meritoria tercera posición entre un total de 37 participantes.Por su parte, en la categoría Alevín Promesas, en la modalidad de Manos Libres,consiguió un diploma autonómico tras alcanzar la quinta posición de entre medio centenar de gimnastas. En esta misma modalidad y categoría,logró la decimotercera posición, firmando una destacada actuación.El conjunto Cadete A, compuesto por, también realizó una gran competición, alcanzando el quinto puesto y obteniendo un diploma autonómico. Por otro lado, las más pequeñas del club montillano, pertenecientes al conjunto Alevín C e integrado por, también brillaron sobre el tapiz y lograron un meritorio sexto puesto, que les valió un diploma autonómico.Finalmente, el conjunto Infantil C, formado por, obtuvo una destacada cuarta posición y también se hizo con un diploma autonómico. De este modo, el Club de Gimnasia Rítmica de Montilla, bajo la dirección deha demostrado, una vez más, el alto nivel de sus deportistas en una competición exigente que ha permitido consolidar su presencia en el panorama gimnástico andaluz.